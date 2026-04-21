Pria Kedapatan Bawa Sabu di Matraman Diamankan Warga, Begini Nasibnya

Seorang pria berinisial A diamankan warga di Kali Berland, Jakarta Timur karena kedapatan membawa sabu. Kini pelaku berada di bawah pengawasan Polsek Matraman untuk proses hukum lebih lanjut.

Sebuah insiden yang menyita perhatian publik terjadi di kawasan Kali Berland, Matraman , Jakarta Timur , pada hari Senin (21/4), di mana seorang pria berinisial A (32) ditemukan dalam kondisi tidak berdaya di dasar kali. Kejadian ini bermula saat warga setempat sedang melakukan kegiatan rutin membersihkan ikan sapu-sapu di area sungai tersebut. Kehadiran pria tersebut awalnya diketahui berkat gerak-gerik mencurigakan yang terlihat oleh sejumlah anak-anak di sekitar lokasi.

Karena merasa asing dan perilakunya yang tidak wajar saat ditanya oleh warga, ketua RT setempat memutuskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pria tersebut. Benar saja, saat dilakukan penggeledahan, warga menemukan bungkusan plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang diduga merupakan milik pelaku. Ketegangan sempat memuncak ketika warga yang merasa kesal dengan keberadaan pelaku mencoba memberikan sanksi sosial dengan menempatkan pria tersebut di selokan, meskipun tidak ada air yang menggenang di dalamnya. Kejadian ini sempat terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh akun media sosial @warungjurnalis dan memicu berbagai respons dari netizen. Menanggapi laporan warga, aparat kepolisian dari Polsek Matraman segera bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk mengamankan terduga pelaku agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri yang lebih jauh. Kapolsek Matraman, Kompol Suripno, menjelaskan bahwa pria berinisial A tersebut telah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan pengakuan pelaku, ia diduga baru saja membeli sabu seberat 0,5 gram. Untuk memastikan kondisi kesehatan dan status penggunaan narkoba, pihak kepolisian langsung melakukan tes urine kepada pelaku. Hasil dari tes urine tersebut menunjukkan bahwa pria berusia 32 tahun itu positif mengonsumsi narkotika. Langkah hukum pun segera disiapkan oleh jajaran kepolisian Polsek Matraman guna menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait penyalahgunaan narkotika. Saat ini, pihak kepolisian sedang berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya bagi terduga pelaku A. Kompol Suripno menegaskan bahwa terdapat dua opsi utama yang sedang dipertimbangkan oleh penyidik, yaitu proses penegakan hukum di persidangan atau pemberian rehabilitasi medis. Keputusan tersebut sangat bergantung pada hasil koordinasi dengan jaksa dan tingkat ketergantungan pelaku terhadap barang haram tersebut. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat Jakarta Timur, khususnya di wilayah Matraman, mengenai pentingnya peran serta warga dalam mengawasi lingkungan sekitar dari ancaman bahaya narkoba. Pihak kepolisian juga berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika yang meresahkan masyarakat serta mengapresiasi kesigapan warga yang berani melapor ketika mendapati situasi yang tidak wajar. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan tidak ragu melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib agar keamanan dan ketertiban lingkungan tetap terjaga dengan baik tanpa harus melakukan tindakan sendiri yang berisiko secara hukum





