Pria Dihukum Penjara Karena Upaya Penipuan dengan Jam Rolex Asli

Seorang pria di Singapura dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara karena mencoba menipu toko jam tangan dengan jam Rolex yang ternyata asli. Ia melakukan berbagai upaya untuk menyembunyikan identitasnya dan menghindari pajak, dengan keyakinan bahwa jam tangan yang dijualnya palsu.

Seorang pria bernama Deepak Singh (24) dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara oleh pengadilan Singapura pada Senin, 20 April 2026, atas upaya penipuan yang melibatkan jam tangan Rolex .

Kasus ini bermula ketika Singh membeli jam tangan Rolex GMT seharga 55.000 euro (sekitar Rp1,11 miliar) dan gelang Cartier senilai 5.000 euro (sekitar Rp100,9 juta) dari seorang kenalan bernama Matteo pada Februari atau Maret 2025. Singh meyakini bahwa ia mendapatkan penawaran yang menguntungkan karena memperkirakan jam tangan tersebut bernilai sekitar 90.000 euro (sekitar Rp1,8 miliar) di pasar penjualan kembali.

Ia bahkan mendapat saran dari teman-temannya untuk melakukan pengecekan lebih lanjut karena kelangkaan jam tangan jenis tersebut, hanya sekitar 20 buah yang beredar. Singh kemudian curiga bahwa jam tangan tersebut mungkin palsu setelah sebuah toko jam tangan mengindikasikan casing jam tangan mungkin telah diganti dan nomor seri asli mungkin telah diukir dengan laser. Dengan asumsi bahwa ia telah ditipu, Singh memutuskan untuk menjual jam tangan tersebut.

Pada 27 November 2025, ia terbang ke Singapura bersama teman-temannya dengan tujuan menjual jam tangan tersebut dan membeli jam tangan mewah lainnya untuk dijual kembali di Eropa. Di sebuah mal di Bencoolen, ia mendekati The Watch Room dan menawarkan jam tangan tersebut kepada direktur toko, seorang warga Singapura berusia 32 tahun. Direktur tersebut tertarik membeli jam tangan yang diperkirakan bernilai S$120.000 (sekitar Rp1,6 miliar) dan mereka menyepakati harga S$94.700 (sekitar Rp1,3 miliar).

Singh menolak pembayaran tunai atau transfer bank dan malah meminta tiga jam tangan Rolex sebagai gantinya: Daytona (S$25.200), GMT (S$25.400), dan Submariner (S$44.000). Setelah transaksi dan pemeriksaan kartu garansi, Singh memberikan salinan digital paspor palsu dengan nama yang diubah menjadi 'Sinsi Deepak' untuk menghindari tanggung jawab hukum dan pajak. Ia percaya bahwa ia telah berhasil menipu korban karena mengira jam tangan yang dijualnya palsu.

Namun, setelah Singh meninggalkan toko, korban melakukan pengecekan lebih lanjut dengan toko jam tangan tetangga dan menemukan bahwa nomor seri pada jam tangan Rolex GMT Saru telah dihapus dan diukir ulang dengan laser. Korban mencoba menghubungi Singh, yang awalnya mengelak namun akhirnya berjanji untuk kembali ke toko, namun tidak pernah menepati janjinya. Polisi kemudian menangkap Singh di Bandara Changi sesaat sebelum penerbangannya ke Roma melalui Helsinki.

Pengecekan keaslian jam tangan oleh teknisi Rolex menunjukkan bahwa semua bagian jam tangan tersebut asli dan otentik. Meskipun demikian, jaksa penuntut berpendapat bahwa tindakan Singh menunjukkan niat untuk melakukan penipuan. Jaksa menuntut hukuman 12 bulan penjara, menekankan nilai tinggi barang yang terlibat meskipun tidak ada kerugian finansial yang nyata. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman tujuh bulan penjara kepada Singh berdasarkan Pasal 511(3) KUHP, karena upaya penipuan yang dilakukannya, meskipun ia tidak menyadari bahwa jam tangan tersebut sebenarnya asli





