Pria Asal Banyuwangi Ditangkap karena Curi Uang Turis India Senilai Rp14 Juta di Ubud

Polisi Bali menahan pelaku pencurian uang tunai milik turis India di Ubud serta mengimbau wisatawan meningkatkan kewaspadaan. Kasus ini bagian dari serangkaian insiden kriminal yang melibatkan warga asing di wilayah Bali dan sekitarnya.

Seorang pria asal Banyuwangi ditangkap setelah terbukti mencuri uang tunai senilai empat belas juta rupiah milik seorang turis asal India yang sedang berwisata di Ubud, Bali .

Kejadian tersebut terjadi ketika korban sedang menginap di sebuah hotel di kawasan wisata populer tersebut. Polisi setempat berhasil menahan pelaku di lokasi dan barang curian bersama dengan saksi mata yang melaporkan insiden. Pihak kepolisian menegaskan bahwa tindakan pencurian ini akan diproses secara hukum dengan tegas, sekaligus mengimbau wisatawan untuk selalu menjaga barang-barang berharga mereka, baik di dalam kamar hotel maupun saat berada di area publik.

"Kami akan menindak tegas setiap bentuk tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat," ujar juru bicara kepolisian setempat. "Kami juga mengimbau masyarakat dan wisatawan agar selalu meningkatkan kewaspadaan serta menjaga barang berharganya saat berada di tempat penginapan maupun lokasi wisata. " Selain kasus pencurian uang tunai, sejumlah insiden kriminal lain juga mencuat belakangan ini di wilayah Bali dan sekitarnya.

Seorang warga asal Swiss menjadi korban pencurian perhiasan berupa kalung emas senilai sembilan puluh satu juta rupiah di Ubud, sementara dua pelaku yang terlibat dalam perampokan tersebut berhasil ditangkap oleh aparat. Di Nusa Penida, seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun ditahan karena diduga mencuri perak perlengkapan upacara adat. Sementara itu, di Lombok Timur, Polda NTB berhasil menangkap dua pria yang merampas kendaraan milik wisatawan asal Hungaria, menunjukkan komitmen pihak keamanan dalam melindungi sektor pariwisata daerah.

Berbagai modus operandi kejahatan yang melibatkan warga negara asing juga terus terungkap. Di Kuta, seorang turis Australia kehilangan dompet berisi uang tunai sekitar dua puluh juta rupiah setelah seorang penipu berpura‑pura meminta rokok, kemudian menyikat dompetnya. Kasus serupa juga melibatkan dua warga Azerbaijan yang merampok uang tunai senilai seratus sembilan puluh satu juta rupiah dari money changer di sebuah vila di Kuta.

Di luar pulau Bali, seorang wanita di Jambi diduga menggelapkan dana umrah ratusan juta rupiah untuk kepentingan pribadi, sementara di Semarang sekelompok mahasiswa mencuri empat puluh motor. Kasus‑kasus ini menambah daftar panjang kejahatan yang menuntut perhatian serius dari aparat penegak hukum dan menegaskan pentingnya kesadaran keamanan di kalangan wisatawan dan warga setempat





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