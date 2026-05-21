Pria Alabama Dikenakan 891 Tahun Penjara Kasus Penodaan Anak

Pria asal Alabama dijatuhi hukuman penjara yang sangat panjang, yaitu 891 tahun, setelah dinyatakan bersalah atas kasus pemerkosaan dan sodomi terhadap anak di bawah umur. Vonis ini diberikan oleh Hakim Sirkuit Christopher K. Richardson sebelum dijatuhkan pada 20 Mei 2026 oleh Hakim Sirkuit Christopher K. Richardson.

Hakim Vonis Pria Alabama 891 Tahun Penjara Kasus Pemerkosaan Anak, Ruang Sidang Langsung Riuh Teouk Tangan

Vonis ini diberikan oleh Hakim Sirkuit Christopher K. Richardson dan menjadi yang terlama dalam sejarah Houston County, mencatatkan hukuman non-seumur hidup yang belum pernah ada sebelumnya.pada Rabu (20/5), hakim hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menyatakan Sanders bersalah dalam sidang yang berlangsung pada 11 Maret lalu. Hakim menjelaskan bahwa hukuman yang ekstrem ini dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan berat yang dilakukan pelaku serta dampak trauma yang mendalam yang dialami oleh korban.

Setelah vonis dibacakan, banyak orang yang hadir di ruang sidang berdiri dan memberikan tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap putusan tersebut. Pada saat yang sama, putusan ini memecahkan rekor hukuman non-seumur hidup sebelumnya di Houston County, di mana pada tahun 2019, seorang hakim di wilayah yang sama pernah menjatuhkan hukuman 615 tahun penjara dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak. Dengan dijatuhkannya hukuman 891 tahun penjara, Sanders dipastikan akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara, jauh dari masyarakat





