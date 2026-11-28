PSIM Yogyakarta bertandang menghadapi Persijap Jepara dalam pertarungan vital Super League 2026-2027 untuk menghindari zona merah degradasi.

Pertandingan sepak bola antara PSIM Yogyakarta dan Persijap Jepara dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 28 November 2026, di Stadion Sultan Agung, Bantul, D.I Yogyakarta. Kick-off laga ini ditetapkan mulai pukul 15.30 WIB sebagai bagian dari jadwal pekan ke-11 Super League musim 2026-2027. Kedua tim menghadapi tekanan psikologis yang signifikan karena posisi mereka yang terancam degradasi ke divisi bawah.

Konteks Klasemen dan Tekanan Degradasi

PSIM Yogyakarta saat ini menempati peringkat ke-16 di klasemen dengan akumulasi enam poin. Tim tersebut terpaut satu angka dari Isenmulang Kalteng FC yang berada di posisi ke-15, menjadikannya pertarungan ketat untuk mengamankan posisi. Sementara itu, Persijap Jepara berada di posisi terendah atau dasar klasemen dengan jumlah poin yang sangat minim, yakni hanya dua poin.

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Kalau Persijap Jepara berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta di laga ini, mereka akan memangkas jarak poin dengan lawan mereka menjadi hanya satu angka. Kemenangan ini sangat krusial bagi PSIM karena klub ini telah melewati dua laga liga berturut-turut tanpa meraih kemenangan. Kondisi ini diperburuk dengan kekalahan sebelumnya melawan Dewa United yang memperlebar jurang kesulitan tim dari Yogyakarta.

Analisis Bentuk Tim dan Statistik Lawan

Rekasona pertemuan empat kali terakhir antara kedua tim di I.League selalu berakhir dengan hasil imbang, menunjukkan ketidakseimbangan dominasi yang jelas. Dalam musim sebelumnya, PSIM dan Persijap bermain seri 1-1 di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Desember 2025. Pertemuan berikutnya juga berakhir seri dengan skor 2-2 di Stadion Sultan Agung pada 11 Maret 2026.

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Dua duel sebelumnya dalam kompetisi Liga 2 musim 2024-2025 sama-sama berakhir tanpa gol atau 0-0. Dari sisi performa terkini, PSIM sempat tertinggal dengan skor 1-2 pada masa tambahan waktu dalam laga sebelumnya, namun berhasil bangkit berkat gol penyama kedudukan dari Marvin Loria. Kemampuan bertahan dan mencetak gol di menit-menit akhir menjadi faktor penentu bagi PSIM untuk menghindari kekalahan.

Dampak Langsung dan Ekspektasi Laga

Laga di Bantul ini bukan sekadar perebutan tiga poin biasa, melainkan bentrokan langsung antara dua tim yang sama-sama berada di zona degradasi. Untuk PSIM, kemenangan adalah satu-satunya cara untuk memutus rentetan kekalahan dan meraih momentum positif sebelum musim berakhir. Ketegangan di lapangan diprediksi akan sangat tinggi mengingat setiap kesalahan bisa berakibat fatal bagi kelanjutan karir tim di kompetisi elit.

Kabar baiknya, laga persahabatan sebelumnya antara PSIM Yogyakarta dan Deltras FC telah menunjukkan intensitas kompetisi yang tinggi, seperti yang terlihat saat Adrian Cyprian Purzycki berebut bola dengan Gading dari Deltras FC di Stadion Sultan Agung pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Foto dokumentasi dari ANTARA FOTO oleh Andreas Fitri Atmoko mengabadikan dinamika fisik yang diperlukan untuk bertahan di level ini. Laga pekan ke-11 ini akan menjadi ujian mental dan fisik terbaru bagi kedua skuad sebelum memasuki babak akhir musim.