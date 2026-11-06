Preview Pekan 10 Liga Joy Elite: Duel Derby dan Pencetak Gol Utama

Liga Joy Elite pekan kesepuluh menampilkan laga penting antara Al Nassr lawan Al Riyadh serta Al Ahli lawan Al Ittifaq. Simak profil para pencetak gol kunci yang akan menentukan hasil pertandingan.

Pekan kesepuluh Liga Joy Elite atau Liga Saudi U-21 menghadirkan deretan pertandingan yang diprediksi sangat sengit dan penuh drama. Komunitas penggemar sepak bola setempat sedang menanti momen krusial di mana banyak bakat muda berprestasi akan tampil di lapangan hijau. Fokus utama perhatian akan tertuju pada dua laga besar yang menjadi sorotan utama pekan ini, yakni derby ibu kota antara Al Nassr dan Al Riyadh, serta pertemuan bergengsi antara Al Ahli dan Al Ittifaq.

Pencetak Gol Utama Derbi Ibu Kota

Abdulrahman Al-Anzi, penyerang Al-Nassr, menjadi sorotan utama dalam derbi ibu kota setelah tampil sangat cemerlang sepanjang musim ini. Hingga saat ini, ia telah sukses mencetak lima gol untuk timnya dan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Di sisi lain, Bitaal Al-Harthi, penyerang Al-Riyadh, juga mencatatkan angka yang sama dengan lima gol di sepanjang musim.

Also read Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

Kendati telah mencapai total gol yang setara dengan Al-Anzi, Bitaal Al-Harthi mengalami masa kering dalam dua pekan terakhir. Selama periode tersebut, timnya berhasil meraih kemenangan atas Al-Kholood dan Al-Hazm dengan skor tanpa balas, namun Al-Harthi tidak mampu menembus gawang lawan. Kondisi ini justru dapat menjadi sumber motivasi tambahan bagi sang pemain muda untuk bersinar kembali dalam laga berat melawan tim kuat sekelas Al-Nassr.

Kreator dan Penyerang di Tim Jeddah dan Qadsiah

Amor Al-Ghamdi mendominasi pembicaraan seputar Al Ittihad sebagai pencetak gol andalan dengan tujuh gol di Liga Elite Joy. Meskipun Al-Jadaani juga memiliki naluri mencetak gol dengan dua gol sepanjang musim, ia gagal mencetak gol dalam laga derbi terakhir melawan Al-Ahli. Al-Jadaani sempat menyia-nyiakan peluang emas satu lawan satu yang seharusnya menjadi hasil dari kerja kerasnya.

Advertisement

Kini, Al-Jadaani berupaya menebus peluang yang hilang tersebut saat menghadapi Al-Ansar. Tim yang menjadi juru kunci klasemen ini memiliki celah pertahanan yang rentan, di mana gawang mereka sudah kebobolan empat belas gol dalam tujuh pertandingan. Di pihak lain, Muhannad Al-Jizani dari Al-Qadsiah menjadi penyerang baru yang terus mengukuhkan posisinya setelah mencetak dua gol dalam kemenangan 3-2 atas Al-Najma.

Gol ganda tersebut membawa total gol Al-Jizani menjadi empat di musim ini, menjadikannya pencetak gol terbanyak Al-Qadsiah. Performanya yang istimewa mampu mengalahkan dua bintang tim lainnya, yaitu Basil Abadi dan Fahad Al-Shammari. Pemain muda yang sebelumnya bermain di tim U-18 Al-Qadsiah ini akan menghadapi Al-Orobah, tim yang kesulitan dengan hanya meraih empat poin di posisi kedua puluh klasemen.

Dominasi Kreator dan Duel Al-Ettifaq dengan Al-Ahli

Kembalinya Al Hilal membawa sorotan lebih besar pada Ali Al Mahdawi, sang kreator peluang utama. Meskipun belum mencetak gol, ia telah mengukuhkan diri sebagai salah satu penyaji assist terbaik di Liga Saudi U-21 dengan tiga assist. Al Mahdawi memanfaatkan kecepatan dan kaki kanannya yang akurat untuk memberi peluang bagi Louai Al Obeidi dan Turki Al Ghamdi.

Ali Al Mahdawi akan kembali menebarkan sihirnya ketika Sang Pemimpin menghadapi Damac. Sementara itu, Abdulhakim Maghfuri dari Al-Ettifaq juga menonjol sebagai salah satu rekrutan terbaik musim panas lalu. Pemain yang sebelumnya membela Al-Taawoun U-18 ini telah menciptakan empat gol dan mencetak dua gol untuk timnya sendiri.

Advertisement

Maghfuri akan melanjutkan penampilannya dalam big match pekan kesepuluh melawan Al-Ahli. Tim yang berada di posisi kedua klasemen ini akan menjadi tantangan besar bagi sang pemain muda untuk membuktikan kualitasnya di liga yang semakin kompetitif setiap minggunya.