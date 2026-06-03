Prestasi Olimpiade dan Ironi Pendidikan Indonesia: Antara Emas dan Ketimpangan

Refleksi atas prestasi Asian Physics Olympiad 2026 yang kontras dengan realitas pendidikan di Pulau Kera, NTT, serta kritik terhadap kebijakan Sekolah Garuda dan gagasan bahasa Perancis yang tidak sesuai prioritas.

Ketika membaca berita tentang anak-anak Indonesia yang memenangi sejumlah medali Asian Physics Olympiad 2026 di Busan, Korea Selatan, pekan lalu, ingatan saya justru melayang ke Pulau Kera, di Nusa Tenggara Timur.

Di pulau kecil yang berjarak 30 menit berperahu dari pesisir Kota Kupang itu, saya melihat siswa sekolah menengah belajar di bawah pohon beralaskan pasir. Mereka harus menunggu murid sekolah dasar selesai lebih dahulu sebelum bisa belajar di dalam ruangan. Jangan tanya soal Makan Bergizi Gratis, yang tak pernah mereka dapatkan. Ratusan anak dari komunitas Bajo itu bahkan belum menikmati fasilitas pendidikan dan guru memadai.

Pemandangan itulah yang selalu kembali setiap kali Indonesia merayakan prestasi internasional. Delapan pelajar Indonesia baru saja pulang dari Busan membawa dua medali emas. Indonesia menempati peringkat kelima Asia, melampaui Jepang, Singapura, dan banyak negara maju lain. Prestasi ini membanggakan, tetapi juga memprihatinkan jika kita menyandingkannya dengan mutu pendidikan secara lebih luas.

Pada saat yang hampir bersamaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengumumkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 menunjukkan nilai rata-rata Matematika siswa SD hanya 42,41 dan SMP 40,34. Hanya 9,67 persen siswa SMP yang masuk kategori baik. Hasil tersebut mengonfirmasi berbagai studi internasional, seperti PISA dan TIMSS. Selama bertahun-tahun data menunjukkan bahwa kemampuan literasi, numerasi, dan pemecahan masalah siswa Indonesia jauh berada di bawah rata-rata internasional.

Dua wajah Indonesia ini tidak bisa dipisahkan. Prestasi olimpiade membuktikan Indonesia tidak kekurangan anak pintar. Sementara itu, masalah di Pulau Kera dan banyak sekolah lain bukan kekurangan anak pintar, melainkan kekurangan kondisi yang memungkinkan kecerdasan itu tumbuh. Mengapa kemampuan luar biasa anak-anak pemenang olimpiade itu hanya muncul dari sebagian kecil anak yang beruntung memperoleh akses pendidikan terbaik?

Negara-negara yang kita kalahkan dalam olimpiade fisika kali ini justru membangun fondasi pendidikannya dengan cara berbeda, dengan memastikan sekolah di desa dan kota memiliki kualitas relatif setara. Prestasi pendidikan nasional semestinya juga diukur dari pemerataan kesempatan, bukan dari keberhasilan segelintir siswa terbaik. Seperti diingatkan ekonom Amartya Sen, pembangunan sejati diukur dari kemampuan manusia mengembangkan potensinya. Ketika seorang anak belajar di bawah pohon karena tidak tersedia ruang kelas layak, yang dirampas bukan hanya kenyamanan belajar, melainkan kemungkinan masa depannya.

Ironisnya, Indonesia justru memperluas Sekolah Garuda. Pemerintah menyebutnya sebagai upaya mencetak talenta unggul. Padahal, kita pernah memiliki pengalaman serupa melalui Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Dengan alasan meningkatkan daya saing global, negara menciptakan sekolah-sekolah dengan perlakuan khusus.

Namun, yang muncul bukan pemerataan kualitas pendidikan, melainkan kesenjangan yang semakin lebar. Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan kebijakan tersebut karena bertentangan dengan prinsip keadilan pendidikan. Kini logika yang sama berisiko terulang. Apalagi, kontroversi Sekolah Garuda tidak hanya menyangkut siswa, tetapi juga guru.

Berbagai fasilitas dan insentif khusus yang disediakan bagi guru berpotensi menciptakan stratifikasi baru dalam profesi pendidik. Seolah-olah ada guru kelas satu dan guru kelas dua. Padahal sekolah-sekolah yang paling tertinggal justru membutuhkan guru terbaik. Ketika sumber daya terbaik terkonsentrasi pada segelintir sekolah unggulan, ketimpangan yang sudah besar berisiko semakin melebar.

Apalagi, masalah pendidikan Indonesia bukan hanya soal kualitas, tetapi juga integritas. Pelaksanaan TKA diwarnai kebocoran soal, penjualan soal, penggunaan gawai ilegal, hingga siaran langsung pengerjaan ujian. Pada saat yang hampir bersamaan, publik juga dikejutkan oleh dugaan manipulasi riset dan presentasi ilmiah oleh warga negara Indonesia dalam konferensi internasional di Kopenhagen, Denmark. Ketimpangan dan krisis integritas sesungguhnya berkaitan.

Ketika pendidikan sejak dasar lebih menghargai prestise daripada pemerataan, dan lebih menekankan hasil daripada proses, maka kecurangan mudah tumbuh. Lalu datang lagi satu kabar yang absurd. Saat berkunjung ke Perancis baru-baru ini, Presiden Prabowo menyatakan keinginannya agar bahasa Perancis diajarkan di seluruh jenjang pendidikan Indonesia. Menguasai lebih banyak bahasa asing tentu baik, tetapi setiap kebijakan pendidikan selalu berbicara tentang prioritas.

Ketika kemampuan Matematika dasar mayoritas siswa masih rendah, ketika jutaan anak masih belajar di sekolah yang kekurangan guru dan fasilitas, ketika integritas akademik sedang dipertanyakan, mengapa yang muncul justru gagasan menambah bahasa asing baru ke dalam kurikulum? Kembali ingatan saya melayang kepada anak-anak di Pulau Kera. Mereka tidak membutuhkan bahasa Perancis; mereka membutuhkan ruang kelas yang layak, guru yang berkualitas, dan kesempatan yang setara.

Prestasi olimpiade memang membanggakan, tetapi pendidikan yang sesungguhnya adalah tentang bagaimana setiap anak, dari mana pun asalnya, bisa mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Indonesia harus berhenti membuat kebijakan yang memperlebar kesenjangan dan mulai fokus pada pemerataan dan integritas





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