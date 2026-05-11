Prestasi Dukcapil Jakarta Barat: Efisiensi Pendataan dan Teknologi Identitas Digital

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat telah menunjukkan prestasi membanggakan dengan keberhasilan memaksimalkan pendataan dan perekaman identitas warga. Selain e-KTP fisik, adopsi teknologi digital juga menunjukkan tren positif. Dukcapil Jakarta Barat telah berhasil mencapai tingkat penggunaan IKD (Identitas Kependudukan Digital) sebesar 36,74 persen atau 687 ribu lebih penduduk.

Prestasi membanggakan diraih oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat. Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Barat , Gentina Arifin, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini sejalan dengan besarnya jumlah penduduk di wilayahnya.

Saat ini, Jakarta Barat dihuni oleh sekitar 2.552.000 jiwa, di mana sebanyak 1.867.000 jiwa di antaranya masuk dalam kategori wajib KTP. Selain e-KTP fisik, adopsi teknologi digital juga menunjukkan tren positif.

"Pengguna IKD (Identitas Kependudukan Digital) di Jakarta sudah sekitar 36,74 persen atau 687 ribu lebih penduduk," ujar Gentina saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin (11/5). Sinergi yang kuat antara pimpinan kota, para asisten, camat, hingga lurah menjadi kunci utama dalam memaksimalkan pendataan dan perekaman identitas warga. Sebagai bagian dari langkah transformasi pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Gentina juga memberikan dorongan khusus bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera beralih ke sistem digital.

Ia berharap IKD dapat diintegrasikan lebih luas ke dalam berbagai sektor layanan publik di wilayah DKI Jakarta.

"Kami mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk memiliki IKD. Dengan adanya KTP digital, masyarakat tetap dapat mengakses identitas kependudukan meski tidak membawa KTP fisik," tambah Gentina. Dengan diraihnya penghargaan ini, Jakarta Barat diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam hal efisiensi pendataan penduduk dan percepatan implementasi teknologi identitas digital demi kemudahan akses bagi masyarakat





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dukcapil Jakarta Barat Prestasi Jumlah Penduduk IKD Identitas Kependudukan Digital

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dukcapil Sarankan Gunakan Identitas Lain saat Akses Layanan Ini, Tak Harus KTP-elTak harus serahkan KTP-el, Dukcapil sebut warga bisa gunakan identitas lain untuk verifikasi di hotel hingga rumah sakit

Read more »

Dukcapil Luruskan Informasi soal KTP-el dan Fotokopi Identitas, Tetap Wajib untuk Administrasi dan Layanan PublikBerita Dukcapil Luruskan Informasi soal KTP-el dan Fotokopi Identitas, Tetap Wajib untuk Administrasi dan Layanan Publik terbaru hari ini 2026-05-11 16:43:17 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Brimob Polda Metro Jaya Masih Berjaga di Markas Judi Online Hayam Wuruk Jakarta BaratPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

capaian perekaman e-KTP Jakarta Barat tertinggi secara nasionalSuku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) RI ...

Read more »