Presiden Trump Dievakuasi Saat Terdengar Tembakan di White House Correspondents’ Dinner

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan sejumlah pejabat tinggi dievakuasi dari acara White House Correspondents’ Dinner setelah terdengar suara tembakan. Seorang pelaku telah ditangkap, dan pihak berwenang sedang menyelidiki motif serta latar belakangnya. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk pembatalan pembicaraan dengan Iran dan situasi di Selat Hormuz.

Insiden keamanan terjadi di dekat acara White House Correspondents’ Dinner di Washington, D.C. pada Sabtu malam, 26 April 2026, menyebabkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pejabat tinggi lainnya dievakuasi.

Terdengar suara tembakan yang memicu kepanikan di antara para tamu undangan. Seorang pria bersenjata mencoba menerobos pos pemeriksaan keamanan, namun berhasil dilumpuhkan oleh anggota Secret Service. Aparat keamanan segera mengamankan lokasi dan melakukan evakuasi terhadap Presiden Trump, Ibu Negara Melania Trump, Wakil Presiden JD Vance, serta pejabat-pejabat penting lainnya seperti Menteri Keuangan Scott Bessent, Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard, Menteri Perhubungan Sean Duffy, Sekretaris Pers Karoline Leavitt, Direktur Komunikasi Gedung Putih Steven Cheung, dan Direktur FBI Kash Patel.

Kejadian ini berlangsung sekitar lima menit setelah acara makan malam dimulai. Keributan terdengar dari bagian belakang ballroom, dan petugas keamanan dengan sigap bergerak menuju panggung tempat presiden duduk. Para tamu yang hadir langsung menunduk dan mencari perlindungan di bawah meja. Presiden Trump sempat menulis di media sosial, “LET THE SHOW GO ON,” meskipun situasi saat itu sangat tegang.

Pihak berwenang kini sedang menyelidiki tempat tinggal pelaku di California, yang digambarkan sebagai seseorang dengan masalah kesehatan mental yang serius. Penangkapan pelaku telah dilakukan, dan aparat sedang menuju apartemennya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain insiden keamanan di White House Correspondents’ Dinner, Presiden Trump juga mengumumkan pembatalan pengiriman utusannya ke Pakistan untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat Iran.

Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz, yang memicu kekhawatiran akan krisis energi global dan kebuntuan diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran. Trump juga dilaporkan telah memerintahkan untuk menembak kapal Iran di Selat Hormuz, semakin memperkeruh situasi. Di sisi lain, kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha, Yogyakarta, Indonesia, terus menjadi perhatian publik, dengan puluhan orang tua mendatangi Polresta Yogyakarta untuk melaporkan kejadian tersebut.

Selain itu, ada berita mengenai perayaan dies natalis ke-40 Fakultas Kedokteran UWKS, kepindahan anggota NCT127 dan WayV dari SM Entertainment, pertandingan Man City melawan Southampton, dan tren unik penggunaan AI penulis email yang sengaja membuat typo agar terlihat lebih manusiawi





