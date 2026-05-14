Presiden Trump dan Xi Jinping Hadiri Jamuan Makan Malam Kenegaraan Mewah di Beijing

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping mengadakan jamuan makan malam kenegaraan mewah di Beijing, Kamis (14/5/2026), sebagai bagian dari kunjungan resmi Trump ke China. Mereka membahas upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara, termasuk pembicaraan perdagangan dan isu sensitif seperti perbedaan pandangan mengenai Taiwan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping saling bersulang dalam jamuan makan malam kenegaraan mewah di Beijing, Kamis (14/5/2026), sebagai bagian dari kunjungan resmi Trump ke China.

Suasana hangat tampak mewarnai pertemuan kedua pemimpin di tengah upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dalam pidatonya, Xi mengatakan bahwa ‘kebangkitan China’ dan visi ‘Make America Great Again’ milik Trump dapat berjalan beriringan. Xi juga menyebut pembicaraan perdagangan antara kedua negara menunjukkan hasil yang ‘seimbang dan positif’ setelah negosiasi tim ekonomi dan perdagangan AS-China di Korea Selatan sehari sebelumnya.

Sementara itu, Trump mengatakan terdapat peluang besar untuk menciptakan ‘masa depan yang lebih makmur, penuh kerja sama, dan kebahagiaan’ antara Amerika Serikat dan China. Ia menilai rakyat kedua negara memiliki banyak kesamaan, mulai dari menghargai kerja keras, keberanian, hingga kecintaan terhadap keluarga dan negara. Dalam kesempatan tersebut, Trump juga mengundang Xi untuk melakukan kunjungan balasan ke Gedung Putih pada 24 September mendatang.

Kunjungan Trump ke Beijing yang berlangsung hingga Jumat (15/5) ini menjadi kunjungan pertama presiden AS ke China dalam hampir satu dekade. Meski berlangsung hangat, isu sensitif tetap mencuat dalam pertemuan tertutup kedua pemimpin yang berlangsung lebih dari dua jam. Menurut Kementerian Luar Negeri China, Xi memperingatkan bahwa perbedaan pandangan mengenai Taiwan dapat membawa hubungan kedua negara ke arah yang berbahaya bahkan memicu konflik.

Di sisi lain, ringkasan pembicaraan dari pihak AS lebih menyoroti keinginan bersama untuk membuka kembali jalur pelayaran utama di Selat Hormuz yang terganggu akibat perang dengan Iran. Selain itu, China juga disebut tertarik meningkatkan pembelian minyak Amerika Serikat guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari Timur Tengah. Jamuan makan malam tersebut dihadiri sejumlah pejabat senior pemerintahan Trump serta para petinggi perusahaan besar dunia.

Di antaranya CEO Tesla Elon Musk dan CEO Nvidia Jensen Huang yang turut mendampingi delegasi Amerika Serikat dalam agenda penting tersebut. Pertemuan puncak ini dinilai penting bagi Trump yang tengah menghadapi tekanan politik domestik akibat perang Iran dan perlambatan ekonomi global. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pihaknya berharap ada kemajuan dalam pembentukan mekanisme perdagangan dan investasi bilateral, termasuk potensi pesanan besar pesawat Boeing dari China





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presiden Trump Presiden China Xi Jinping Jamuan Makan Malam Hubungan Bilateral Pembicaraan Perdagangan Isu Sensitif Perbedaan Pandangan Mengenai Taiwan Kebangkitan China Visi Make America Great Again Peluang Besar Masa Depan Yang Lebih Makmur Kerja Sama Kecintaan Terhadap Keluarga Dan Negara Jalur Pelayaran Utama Di Selat Hormuz Pembelian Minyak Amerika Serikat Peluang Kerjasama Mekanisme Perdagangan Dan Investasi Bilateral Potensi Pesanan Besar Pesawat Boeing Dari Chin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PBB Sambut Dialog Presiden AS-Cina di BeijingPBB mengapresiasi dialog antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping.

Read more »

Xi Jinping Kasih Warning ke Trump: AS-China Bisa Panas Gegara TaiwanPresiden Trump dan Xi Jinping bertemu di Beijing untuk membahas isu perdagangan, Taiwan, dan geopolitik global.

Read more »

Xi Jinping Peringatkan Trump soal Taiwan dalam Pertemuan Tertutup, Soroti Risiko KonflikPresiden China Xi Jinping dilaporkan memperingatkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai isu Taiwan.

Read more »

Presiden Xi Jinping dan Presiden Trump Tebar Pesan Penting di BeijingPresiden Xi Jinping dan Presiden Trump bertemu di Beijing dan membahas pertanyaan utama apakah China dan AS dapat menghindari perang dan menciptakan paradigma baru hubungan negara-besar. Xi Jinping juga memperingatkan Trump tentang ketegangan terkait Taiwan.

Read more »