Presiden Terbitkan Injpres 11/2026 Atur Larangan Bakar Lahan

Injpres Nomor 11 Tahun 2026 memperkuat penegakan larangan bakar lahan dan pengendalian karhutla dengan fokus pada pengelolaan tata air gambut dan bantuan teknis yang tepat sasaran.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat kerangka hukum dalam mencegah terjadinya bencana asap dan kerusakan ekosistem, terutama di wilayah rawan yang sering dilanda kebakaran pada musim kemarau.

Mekanisme Penegakan dan Regulasi Kebakaran

Instruksi Presiden ini menegaskan komitmen negara dalam memberantas praktik pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran yang dinilai tidak ramah lingkungan dan berbahaya. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga menuntut adanya pengawasan ketat terhadap seluruh proses pembukaan lahan agar sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku.

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Kebijakan tersebut menjadi krusial mengingat kerentanan kawasan gambut yang mudah terbakar saat musim kering. Tanpa adanya regulasi yang tegas dan ditegakkan secara konsisten, risiko terjadinya kebakaran liar akan terus mengancam kelestarian lingkungan dan kesehatan publik di berbagai daerah.

Analisis Hidrologis dan Penyebab Kebakaran Lahan

Penyebab utama kebakaran gambut melibatkan kombinasi sumber panas, oksigen, dan bahan bakar yang memadai. Pada musim kemarau, penurunan muka air tanah menyebabkan gambut terdrainase dan mengering, sehingga meningkatkan ketersediaan oksigen di dalam pori-pori tanah yang menjadi bahan bakar potensial.

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Gambut ombrogen sangat rentan terhadap kekeringan karena sumber airnya hanya berasal dari curah hujan, berbeda dengan gambut topogen yang lebih tahan karena mendapatkan tambahan air dari mata air atau luapan sungai. Aktivitas manusia sering menjadi pemicu awal penyalaan api, namun tingkat kekeringan dan ketersediaan bahan bakar menentukan seberapa besar kebakaran menyebar.

Implikasi Sosial dan Dampak Ekonomi Kebijakan

Kesuksesan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada ketegasan larangan, tetapi juga pada ketepatan kebijakan pendukung yang tersedia. Tanpa perencanaan yang cermat, penyediaan alat berat untuk membuka lahan berpotensi memberikan keuntungan bagi kelompok masyarakat bermodal besar dibandingkan petani kecil.

Petani kecil umumnya mengelola lahan terbatas untuk tanaman pangan, sayuran, dan buah-buahan dengan modal yang minim. Sebaliknya, perluasan perkebunan kelapa sawit membutuhkan investasi modal, tenaga kerja, dan sarana produksi yang jauh lebih besar, sehingga dinamika ekonomi ini harus menjadi pertimbangan dalam implementasi regulasi.

Strategi Bantuan Teknikal untuk Ketahanan Pangan

Pembukaan lahan untuk pertanian skala keluarga tidak selalu memerlukan alat berat. Alternatif seperti penebasan vegetasi secara manual, pengolahan tanah terbatas, dan pembuatan bedengan dapat menjadi solusi yang lebih sesuai untuk lahan sempit.

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Pemerintah disarankan memprioritaskan bantuan berupa traktor mini, sarana produksi, pendampingan teknis, dan bahan pembenah tanah. Pendekatan ini bertujuan membantu petani memperbaiki kesuburan tanah gambut tanpa menimbulkan risiko kebakaran yang tinggi akibat pengeringan berlebihan.