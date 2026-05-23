Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Akan Serahkan Sapi Kurban ke Masjid Istiqlal

Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menyerahkan hewan kurban untuk perayaan Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal pada pekan depan. Sampai saat ini pihak Masjid terbesar di Asia Tenggara itu belum menerima informasi mengenai jenis maupun bobot sapi kurban yang akan diserahkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Selain hewan kurban dari Presiden dan Wakil Presiden, Masjid Istiqlal juga masih menunggu konfirmasi dari sejumlah tokoh dan pihak lain yang akan menyalurkan kurban pada Iduladha tahun ini.

Paket Sapi Kurban Presiden dan Wakil Presiden; Pelaksana Tugas (Plt) Imam Besar Masjid Istiqlal, Mulawarman Hannase, mengatakan Presiden dan Wakil Presiden telah memastikan akan menyalurkan sapi kurban ke masjid Istiqlal.

"Pak Prabowo dan Gibran akan memberikan sapi kurban," ujar Mulawarman kepada wartawan, Sabtu, 23 Mei 2026. Namun demikian, hingga saat ini pihak Masjid terbesar di Asia Tenggara itu belum menerima informasi mengenai jenis maupun bobot sapi kurban yang akan diserahkan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

"Sampai sekarang belum ada info jenis sapi, kemungkinan Senin (25 Mei 2026) baru ada (informasi)," kata Mulawarman. Selain hewan kurban dari Presiden dan Wakil Presiden, Masjid Istiqlal juga masih menunggu konfirmasi dari sejumlah tokoh dan pihak lain yang akan menyalurkan kurban pada Iduladha tahun ini





