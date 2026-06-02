Presiden Prabowo Tunjuk Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN Baru, Gantikan Dadan Hindayana

Mensesneg Prasetyo Hadi mengumumkan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pengangkatan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Tiga pimpinan lama yaitu Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya dicopot. Nanik dikenal sebagai jurnalis senior dengan pengalaman di pemerintahan dan program pengentasan kemiskinan. Revisi ini menjadi bagian dari upaya penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mengumumkan pengangkatan tiga sosok baru pada Selasa malam (2/6). Pengumuman tersebut disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi Didampingi Seskab Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta.

Penggantian ini melibatkan pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua Wakil Kepala BGN namely Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Untuk mengisi posisi kosong, Presiden menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN baru, sementara Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan, "Sebagai Kepala BGN, saudara Nanik S Deyang, saudara Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN yang baru dan saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru," sama seperti dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden. Nanik S Deyang bukan figur baru dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih. Ia dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye Pilpres 2019, di mana ia bergabung dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga sebagai Wakil Ketua Badan Kemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur.

Setelah kemenangan Prabowo di Pilpres 2024, Nanik ditunjuk sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) periode 2024-2029. Dalam jabatan itu, ia ikut mengawal program pemerintah untuk menekan angka kemiskinan nasional. Kariernya terus menanjak pada Juni 2025 ketika ia diangkat sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero). Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 17 September 2025, Presiden Prabowo mengangkatnya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional sekaligus memberhentikannya dari BP Taskin.

Sebelum terjun ke dunia politik, Nanik adalah jurnalis senior yang memiliki pengalaman panjang di industri media. Ia lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968 dan memulai karier sebagai wartawan di Tabloid Bangkit yang berada dalam kelompok media Kompas Gramedia. Dalam perjalanan kariernya, ia pernah menjabat sebagai pemimpin umum, direktur utama, hingga komisaris di beberapa perusahaan media nasional.

Selain aktivitasnya di media, Nanik juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, dengan pengalaman di bidang komunikasi publik, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Pengalaman ini menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas nasional. Dengan latar belakang yang kuat dari dunia media, politik, hingga pemerintahan, Nanik dianggap sebagai figur yang dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk mengawal agenda pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan gizi masyarakat Indonesia.

Selain pengangkatan Nanik, pengumuman lainnya juga menyebutkan Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN baru menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Perubahan pimpinan BGN ini menjadi bagian dari upaya presiden untuk menciptakan efektivitas dalam pelaksanaan program gizi nasional. Beberapa hal lain yang dikutip dalam teks berita mencakup berbagai topik seperti kasus ASN pengguna vape narkoba di Sumatera Utara, sanksi disiplin yang masih ditunggu kepastian hukum, serta berita kriminal lain seperti pembunuhan pengusaha Korea Selatan di Bekasi.

Berita juga menyebutkan BGN telah mengoptimalkan rekruitmen lintas pihak untuk mengatasi potensi kekurangan ahli gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, ada pujian khusus dari Presiden Prabowo kepada Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, yang diklaim berhasil mengembalikan anggaran MBG sebesar Rp70 triliun, sebuah tindakan integritas yang dianggap langka dalam sejarah RI.

BGN juga telah mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG Bogor Ranca Bungur Bantarjaya 2 karena kasus pencemaran area masjid dan pelanggaran prosedur, yang menimbulkan pertanyaan tentang standar kebersihan pangan nasional. Presiden Prabowo juga memberikan anugerahi Bintang Jasa Utama dan Satyalencana Wirakarya kepada sejumlah tokoh dan perwira Polri sebagai apresiasi atas dedikasi mereka. Di akhir teks, ada informasi sepihak tentang alasan pengangkatan Amran Sulaiman sebagai Kepala Bapanas yang rangkap jabatan, meskipun hal itu tidak memiliki hubungan langsung dengan BGN.

Secara keseluruhan, pengangkatan pimpinan BGN baru ini diharapkan dapat memperkuat implementasi program gizi nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis, dengan memanfaatkan pengalaman dan jaringan dari ketua dan wakil ketua yang baru. Nanik S Deyang yang memiliki kombinasi pengalaman jurnalis, manajemen media, dan kerjasama dalam bidang pengentasan kemiskinan dianggap mampu menghubungkan komunikasi publik dengan pelaksanaan program pemerintah secara efektif





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang Prabowo Subianto Program Makan Bergizi Gratis Pergantian Pimpinan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Breaking News: Nanik S Deyang Resmi Jadi Kepala BGN Baru Usai Prabowo Copot Dadan HindayanaNanik S Deyang resmi ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala BGN yang baru usai Dadan Hindayana dicopot malam ini Selasa 2 Juni 2026 dari jabatannya.

Read more »

Profil dan Sepak Terjang Nanik S Deyang Kepala BGN yang BaruNanik S Deyang menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana.

Read more »

Prabowo angkat Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN baruPresiden Prabowo Subianto mengangkat Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menggantikan Dadan Hindayana."Untuk selanjutnya, ...

Read more »

Breaking News: Prabowo Angkat Nanik Deyang Sebagai Kepala BGNPresiden Prabowo mengangkat Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Diharapkan dapat mempercepat program gizi dan kesehatan di Indonesia.

Read more »