Presiden Prabowo Tunjuk AHY sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Prabowo Subianto menetapkan perubahan struktur pengelsgaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui Perpres No. 29/2026. Menteri Koordinator Infrastruktur AHY ditunjuk sebagai Ketua Komite, sementara Wakil Ketua dijabat oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Komite ini bertugas mengatasi masalah cost overrun dan menentukan dukungan pemerintah termasuk Penyertaan Modal Negara dan penjaminan pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung . Penunjukan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Perpres ini ditetapkan pada 12 Mei 2026 dan mulai berlaku sejak pengundangan. Dalam struktur komite yang baru, Ketua Komite dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sedangkan Wakil Ketua dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang saat ini dijabat oleh Airlangga Hartarto.

Anggota komite mencakup sejumlah menteri dan pejabat tinggi, seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi selaku Kepala BKPM, Menteri Agraria dan Tata Ruang selaku Kepala BPN, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, serta Kepala Badan yang membidangi pengelolaan badan usaha milik negara





