Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 di Tabanan, Bali, dan menekankan pentingnya penghematan anggaran serta pengelolaan sumber daya alam yang baik. Ia menyatakan sekolah rakyat ditujukan bagi mereka yang kurang berdaya, dan pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas SDM. Kunjungan ini juga diwarnai interaksi dengan calon siswa dan ortu, serta pertunjukan tari kecak.

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 di Tabanan, Bali , pada Minggu (7/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menekankan pentingnya penghematan anggaran dan pengelolaanresources alam yang efektif untuk mendukung pembangunan nasional.

Menurut Prabowo, usaha besar diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui pendidikan yang layak. Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dikhususkan bagi masyarakat yang paling susah dan kurang berdaya, sehingga mereka dapat mengakses pendidikan yangcemia. Prabowo menyatakan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dijaga dan dikelola dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh rakyat. Ia menambahkan bahwa pengelolaan yang optimal dimulai dari upaya mengelola dan menjaga kekayaan tersebut.

Dalam kenyataannya, banyak sekolah rakyat yang membutuhkan perhatian serius, sehingga pemerintah harus bekerja keras di semua bidang, dengan pendidikan sebagai bidang kunci. Selain itu, Presiden juga berinteraksi dengan calon siswa beserta orang tua mereka, serta mengevaluasi perkembanganSRMP 17 Tabanan yang cukup pesat. Kedatangan Prabowo disambut dengan tari kecak dan yel-yel dari siswa kelas IX. Ia didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan disambut Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Vlaanderen interactions ini menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara inklusif, termasuk pelatihan bagi tenaga pengajar dan tenaga kesehatan. Meskipun kunjungan ini侧重 pada pendidikan, Prabowo juga ingin mengingatkan pentingnya sire making uang dan menjaga kekayaan alam, karena usaha pembangunan membutuhkan sumber daya yang signifikan. Pemerintah bertekad untuk menciptakan kondisi di mana seluruh rakyat Indonesia dapat hidup dengan layak dan sejahtera melalui peningkatanSDM di semua sektor.

Secara umum, kunjungan ini menyoroti dua poin utama: intensifikasi pendidikan untuk kelompok rentan, serta perlunya pengelolaan keuangan dan sumber daya alam yang bijaksana. Prabowo menegaskan bahwa ketuhanan untuk mencapai tujuan ini相当 besar, tetapi dapat diwujudkan dengan kerja keras, penghematan, dan persiapan yang matang. Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi wujud konkret dari upaya pemerintahan untuk mengurangi ketidaksetaraan akses pendidikan dan meningkatkan solidaritas sosial.





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