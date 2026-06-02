Presiden Prabowo Tinjau Fasilitas Produksi Pangan dan Dapur MBG di SPPG Palmerah

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SPPG Polri Palmerah dan Gudang Ketahanan Pangan untuk meninjau kesiapan fasilitas green house, hidroponik, bioflok, serta dapur utama gizi nasional. Kunjungan ini juga sekaligus meresmikan 166 SPPG Polri di Tuban dan menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan. Prabowo meninjau langsung proses produksi makanan, mengumumkan penghentian sementara lebih dari 1.000 SPPG untuk peningkatan kualitas, dan menekankan penyajian makanan hangat bagi penerima manfaat. Topik lain meliputi rapat maraton dengan menteri terkait pangan, migas, dan MBG, serta isu kebersihan dapur yang diwajibkan dilengkapi alat tes kit oleh BGN.

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Palmerah dan Gudang Ketahanan Pangan di Jakarta Barat untuk meninjau kesiapan fasilitas serta pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.

Kunjungan tersebut dimulai sekitar pukul 09.30 WIB dan disambut oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta Kepala SPPG Palmerah. Agenda peninjauan diawali dengan kunjungan ke area green house yang berfungsi sebagai fasilitas pendukung penyediaan bahan pangan bergizi. Di lokasi tersebut, Presiden mendapat penjelasan tentang sistem pengelolaan dan pemanfaatan green house yang dirancang untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan pangan bagi program gizi nasional.

Setelah itu, Prabowo melanjutkan meninjau fasilitas hidroponik dan bioflok yang merupakan bagian dari sistem produksi pangan terintegrasi. Fasilitas hidroponik digunakan untuk budidaya tanaman pangan, sementara bioflok dikembangkan untuk sektor perikanan dengan sistem lebih efisien dan berkelanjutan. Presiden kemudian berjalan ke dapur utama SPPG yang berfungsi sebagai pusat pengolahan makanan bergizi bagi penerima manfaat program. Sebelum masuk, Prabowo mengenakan alat pelindung diri (APD) sesuai prosedur kebersihan dan keamanan pangan.

Di dalam dapur, Presiden mengamati seluruh tahapan produksi makanan, mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan sebelum distribusi ke masyarakat. Peninjauan ini bertujuan memastikan sistem operasional, kualitas produksi, serta rantai pendukung program pemenuhan gizi nasional berjalan sesuai standar pemerintah. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan meresmikan 166 SPPG Polri di Tuban, Jawa Timur, sebagai.upaccelerasi Program Makan Bergizi Gratis dan penguatan ketahanan pangan nasional.

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo sebelumnya telah meninjau SPPG Polri di Polres Baubau, Sulawesi Tenggara, menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program gizi nasional. Dalam pelaksanaannya, Presiden mengumumkan lebih dari 1.000 SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis diberhentikan sementara untuk peningkatan kualitas layanan dan keamanan pangan. Prabowo sendiri meninjau langsung dapur MBG di Palmerah, Jakarta Barat, dan menekankan pentingnya penyajian hidangan hangat untuk penerima manfaat. Sebelum kunjungan Presiden, Jalan Palmerah Barat mengalami perbaikan signifikan.

Di lokasi lain, Presiden juga melakukan sidak ke dapur umum dan sekolah di Rawamangun, Jakarta Timur, untuk meninjau pelaksanaan MBG. Selain isu gizi, Presiden juga mengadakan rapat maraton selama tiga jam membahas program prioritas seperti pangan, migas, dan MBG bersama para menteri terkait. Dalam forum lain, Presiden Prabowo menekankan perlunya kepala BGN melengkapi semua dapur dengan alat tes kit untuk memastikan kebersihan dan kesehatan MBG.

BGN sendiri telah mewajibkan dapur MBG memprioritaskan ibu hamil dan balita dengan 1.000 HPK sebagai kunci pencegahan stunting. Terkait isu politik, Hasan Nasbi menyampaikan ada perbedaan antara Prabowo dan Megawati namun hubungan tetap baik. Gerindra memuji Megawati sebagai negarawan elegan meski tak berkoalisi, sekaligus menyindir etika Dino Patti Djalal yang mengkritik Prabowo terlalu sering ke luar negeri. Seskab Teddy Ishak menjelaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden sebagian ditanggung uang pribadi serta untuk tujuan seremonial dan membangun inspirasi.

Di bidang operasional, terjadi polemik quando suspend SPPG Rembang dinilai tak konsisten dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, puluhan korban mengadakan protes di depan kantor BGN dengan spanduk 'Usut Tuntas Mafia Dapur MBG' menuntut klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan dana program





