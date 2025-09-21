Presiden Prabowo Tiba di New York, Disambut Hangat Diaspora dan Siap Hadapi Sidang PBB

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di New York, Amerika Serikat, dan disambut hangat oleh diaspora Indonesia serta sejumlah pejabat negara. Kunjungan ini bertujuan untuk menghadiri Sidang Umum PBB dan memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat global.

Minggu, 21 September 2025 06:28 WIB Presiden RI Prabowo Subianto menerima bunga dari dua anak kecil saat tiba di hotel tempat menginap di kawasan Manhattan, New York , Amerika Serikat , Sabtu (20/9/2025). New York , Amerika Serikat (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New York , Amerika Serikat , Sabtu, dan disambut oleh para diaspora di hotel tempat Kepala Negara menginap. Berdasarkan pantauan ANTARA, Presiden Prabowo tiba pukul 18.45 waktu setempat.

Di sekitar hotel, para diaspora telah berbaris rapi menyambut kedatangan Kepala Negara dan rombongan terbatas. Para diaspora, yang berjumlah sekitar 30 orang, terdiri dari unsur mahasiswa, masyarakat, serta perwakilan dan keluarga Konsulat Jenderal RI (KJRI), Perutusan Tetap RI (PTRI) New York, dan Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington DC, Amerika Serikat. Setibanya di depan hotel, Presiden Prabowo disambut sorak-sorai diaspora yang menyanyikan yel-yel penyambutan. Prabowo terlihat menyalami dan berbincang hangat dengan para diaspora. Setelah itu, dua orang anak kecil yang mengenakan pakaian adat memberikan bunga kepada Presiden. Kepala negara lalu berinteraksi dengan dua anak tersebut. Setelah itu, Presiden masuk ke dalam hotel untuk melaksanakan agenda internal. Di dalam hotel, Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat, di antaranya, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani. Tampak pula Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie. Lawatan Presiden Prabowo ke New York menandai sebuah momen penting dalam diplomasi Indonesia di panggung dunia. Kedatangan beliau disambut dengan antusiasme tinggi dari komunitas diaspora Indonesia yang berada di Amerika Serikat. Momen ini tidak hanya sekadar kunjungan kerja, tetapi juga menjadi simbol pengakuan atas peran penting diaspora dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sambutan hangat yang diberikan oleh para diaspora mencerminkan dukungan kuat terhadap kepemimpinan Prabowo dan semangat kebersamaan untuk memajukan kepentingan nasional di kancah internasional. Dalam rangkaian kunjungan ini, Presiden Prabowo juga dijadwalkan untuk menyampaikan pidato penting dalam Sidang Umum ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pidato tersebut diharapkan akan menjadi platform untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai isu global, termasuk upaya menjaga perdamaian dunia, memperkuat kerjasama internasional, serta memperjuangkan kepentingan nasional. Kehadiran Prabowo dalam forum internasional ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi secara aktif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Selain itu, kunjungan ini juga memberikan kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan berbagai tokoh penting dunia, memperluas jaringan diplomatik, dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Melalui diplomasi yang aktif dan efektif, Indonesia berupaya untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam tata kelola dunia, serta berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih damai, adil, dan sejahtera bagi semua. Kunjungan ini juga diharapkan dapat membuka peluang-peluang baru dalam bidang ekonomi, investasi, dan kerjasama pembangunan dengan negara-negara lain. Dengan demikian, kunjungan Presiden Prabowo ke New York merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia dan mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang maju dan berpengaruh





