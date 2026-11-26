Pemerintah mengangkat 242 ribu guru PPPK paruh waktu tanpa tes dan membuka jalur CPNS khusus. Target nasional mencakup perbaikan infrastruktur pendidikan hingga tahun 2029.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah strategis penataan kepegawaian guru selama acara Konferensi Nasional Guru tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Kamis. Pemerintah pusat langsung menetapkan status untuk ratusan ribu tenaga pendidik melalui dua jalur utama yang berbeda, yaitu pengangkatan penuh waktu bagi kelompok tertentu dan pembukaan akses khusus ke jabatan birokrasi sipil untuk kelompok lainnya. Keputusan pertama yang diambil adalah pengangkatan resmi sebanyak 242.482 guru yang sebelumnya berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu menjadi pegawai tetap atau PPPK paruh waktu penuh tanpa harus mengikuti proses tes ulang. Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan status hukum dan kesejahteraan mereka secara instan setelah melalui evaluasi administratif. Bersamaan dengan kebijakan tersebut, pemerintah juga memberikan kesempatan bagi 1.777.798 guru PPPK yang tersisa untuk mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil melalui formasi khusus. Akses seleksi ini berlaku universal bagi seluruh guru yang mengikuti program tersebut tanpa memandang batas usia, baik bagi mereka yang berusia di bawah maupun di atas 35 tahun.

Strategi Rekrutmen CPNS Jangka Panjang

Menjelaskan visi jangka panjang penataan sumber daya manusia pendidikan, Presiden Prabowo mengungkapkan rencana pengangkatan resmi sebanyak 464.856 CPNS guru yang akan dilaksanakan secara bertahap selama periode tiga tahun mulai 2027 hingga 2029. Proses rekrutmen ini dirancang untuk menyerap talenta dari berbagai latar belakang kualifikasi pendidikan demi memastikan kelengkapan tenaga pengajar di seluruh wilayah.

Kualifikasi calon penerima formasi baru ini sangat beragam, mencakup guru PPPK yang sudah berstatus, guru non-Aparatur Sipil Negara yang mengabdi di lapangan, serta lulusan jenjang pendidikan D4 atau S1 yang berminat menjadi guru namun belum terikat dalam sistem kepegawaian negara. Prioritas utama pemerintah adalah memastikan ketersediaan tenaga profesional yang mumpuni di setiap jenjang pendidikan.

Presiden menegaskan bahwa guru merupakan salah satu prioritas utama pemerintah jika pengelolaan dan pengerahan sumber daya negara ke depan dapat dilakukan dengan lebih efisien sehingga tersedia anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan. Ia menyatakan bahwa fokus utama kebijakan ini adalah untuk guru-guru, dokter-dokter, perawat-perawat, serta seluruh tenaga kesehatan yang melayani keperluan rakyat di seluruh Indonesia.

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Target Infrastruktur dan Pengembangan Daerah Terpencil

Selain menyangkut aspek kesejahteraan dan status kepegawaian, Presiden Prabowo turut memaparkan perkembangan konkret program perbaikan fisik sekolah di seluruh Indonesia. Dari total estimasi sekitar 360.000 sekolah di Tanah Air, hampir 70.000 unit di antaranya telah melalui proses renovasi atau perbaikan struktural hingga akhir tahun 2026 ini.

Untuk tahap selanjutnya, pemerintah menetapkan target ambisius berupa perbaikan terhadap 100.000 sekolah pada tahun 2027 dan jumlah yang sama, yaitu 100.000 sekolah lagi, pada tahun 2028. Dengan jadwal dan target pengerjaan yang ketat ini, Presiden berharap seluruh sekolah di Indonesia sudah mendapatkan perbaikan fisik yang layak pada tahun 2029.

Program pembangunan infrastruktur ini juga secara khusus menyasar wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota, termasuk bagi mereka yang tetap mengabdi di daerah terpencil. Pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas belajar mengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar memiliki kualitas bangunan yang setara dengan kota besar.

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Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Bangsa

Presiden menekankan bahwa guru memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan masa depan bangsa melalui peran edukatif dan sosial yang mereka jalankan sehari-hari. Mereka tidak hanya bertugas mengajarkan ilmu pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki mandat moral untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi muda.

Kegiatan pembelajaran di kelas juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat pantang menyerah pada anak-anak agar mereka memiliki ketangguhan mental dalam menghadapi tantangan hidup di masa depan. Pengabdian para pendidik ini diakui sebagai fondasi utama dalam pembangunan karakter nasional yang kokoh dan berdaya saing global.

Menutup paparannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pendidik yang telah berdedikasi penuh dalam menjalankan tugas mulia mereka. Ia secara pribadi menyatakan rasa terharu, kebanggaan, dan penghormatan mendalam kepada seluruh guru-guru Indonesia yang telah mengabdikan hidupnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.