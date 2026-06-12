Presiden Prabowo Terima Surat Terima Kasih Siswa SMK Negeri 1 Sorong atas Bantuan Pendidikan

Presiden Prabowo Subianto menerima surat terima kasih dari siswa SMK Negeri 1 Sorong yang menyampaikan apresiasi atas bantuan pembangunan perpustakaan, toilet sekolah, dan program Makan Bergizi Gratis. Surat tersebut diserahkan oleh Abdul Mu'ti dan menjadi gambaran nyata dampak program pendidikan pemerintah di daerah terpencil.

Presiden Prabowo Subianto menerima surat terima kasih dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Sorong, Papua Barat Daya , yang diserahkan oleh Abdul Mu'ti sebagai titipan khusus dari para pelajar.

Dalam pertemuan itu, Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan ungkapan rasa terima kasih yang tulus dari siswa atas berbagai bantuan yang telah diberikan kepada sekolah他们. Presiden Prabowo menerima surat itu dengan senyuman,然后 membacanya dengan saksama hingga tuntas. Surat tersebut memuat apresiasi atas bantuan pembangunan perpustakaan, toilet sekolah, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah mereka.

Para siswa menekankan bahwa bantuan tersebut bukan sekadar peningkatan fasilitas fisik, tetapi juga dukungan nyata yang meningkatkan semangat belajar, kenyamanan lingkungan, dan kebersihan serta kesehatan seluruh warga sekolah. Surat sederhana dari Sorong ini menggambarkan bagaimana program pemenuhan gizi dan pembangunan fasilitas pendidikan yang dilakukan pemerintah dirasakan secara langsung oleh pelajar di daerah terpencil. Bagi mereka, bantuan tersebut menjadi motivasi untuk makin giat mengejar cita-cita pendidikan. Abdul Mu'ti menambahkan bahwa isi surat mencerminkan cita-cita besar Presiden terhadap masa depan pendidikan Indonesia.

Penerimaan surat tersebut menjadi momen yang mengharukan sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pendidikan di seluruh penjuru negeri, termasuk di daerah-daerah terluar seperti Papua Barat Daya. Artikel ini dilaporkan sekitar 4 jam yang lalu





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