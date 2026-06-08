Pada Senin, 8 Juni 2026, prosesi penyerahan surat kepercayaan Lima duta baru dari negara mitra digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Duta dari Sri Lanka, Filipina, Ceko, Yunani, dan Lebanon menyerahkan dokumen mereka kepada Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, Presiden Prabowo menerima kedatangan mereka di ruang veranda Istana Merdeka dalam agenda resmi. Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan pejabat Kementerian Luar Negeri turut hadir. Sepanjang hari, kabinet presiden juga mengumumkan rencana pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, menyusul diversi kasus korupsi internal dengan pengunduran diri Wakil Kepala BGN Trenggono dari TNI dan pengajuan justice collaborator oleh mantan wakil, Sony Sonjaya. Di bidang lain, pemerintah menyoroti misteri kematian anak di Sragen, rencana perpanjangan batas belanja pegawai di APBD, upaya pencegahan narkoba di Lapas Banceuy, penangkalan hoaks lolosnya calon TNI diduga sesama jenis, serta penundaan Operasi Patuh Korlantas. Di nivel regional, gempa di Filipina memicu tsunami weighing up to 1,4 m. Areal olahraga dan pendidikan juga mencatat a number of events including Piala AFF U19, kejuaraan panjat tebing nasional, dan prestasi TKA SMP Jawa Tengah. Disdikbud mengumumkan kesiapan menghadapi literasi digital dan gangguan internet.

Prosesi penyerahan surat kepercayaan lima duta baru di Indonesia dimulai dengan pengibaran bendera dan pengumuman identitas di Istana Merdeka . Duta besar yang hadir antara lain dari Sri Lanka, Filipina, Ceko, Yunani, dan Lebanon.

Setelah acara resmi, mereka menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di ruang veranda belakang istana. Pelantikan相當方面的 sejumlah pejabat tinggi negara juga digelar di kompleks istana. Kabinet presiden kembali menegaskan komitmennya dalam memproses kasus dugaan korupsi Badan Gizi Nasional. Wakil Kepala BGN, Trenggono, mengumumkan pengunduran diri dari TNI atas kesediaan pribadi.

Kasus tersebut semakin kompleks setelah mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengajukan status justice collaborator. Presiden Prabowo akan melantik pimpinan BGN baru hari ini, Senin 8 Juni 2026. Di bidang keamanan, terjadi misteri kematian anak perempuan usia 11 tahun di Sragen, Jawa Tengah yang masih dalam penyelidikan. Pemerintah juga mempertimbangkan perpanjangan masa transisi aturan batas belanja pegawai di APBD.

Penjara Banceuy di Bandung berhasil mencegah penyelundupan sabu sejumlah 19,14 gram. Isu lain mencuat setelah video viral menunjukkan penampakan diduga sesama jenis lolos seleksi TNI, yang dibantah oleh Kadispenad. Korlantas Polri meng Operasi Patuh 2026 yang awalnya rencana hari ini, kini ditunda. Di luar negeri, gempa 7,8 di Filipina memicu tsunami setinggi 1,4 meter di enam wilayah Mindanao.

Di bidang olahraga, timnas Indonesia U19 kalah dari Vietnam dalam Piala AFF U19. Di bidang challenger, pemanjat tebing asal Kediri, Putra Tri Ramadani, meraih juara Piala Dunia Panjat Tebing Karanganyar. Selain itu, tended by other students, innovations in environmental protection with corporate partnership launched at Untirta. Pendidikan juga mencatat keberhasilan siswa SMP di Jawa Tengah yang masuk 10 besar TKA. Disdikbud mengungkap tantangan literasi digital dan gangguan internet sebagai hal mendesak





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