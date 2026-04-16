Presiden Prabowo Terima Laporan KSAD Maruli: Jembatan Perintis dan Renovasi Sekolah Capai Target, Energi Rusia Siap Dukung Infrastruktur

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, KSAD melaporkan progres signifikan proyek pembangunan jembatan perintis dan renovasi sekolah di berbagai daerah, serta program penyediaan air bersih. Selain itu, Presiden Prabowo juga membahas kerja sama energi dengan Rusia bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang mengindikasikan kesiapan Rusia untuk memasok minyak mentah dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto , menerima dengan hangat kehadiran Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak beserta jajaran pejabat tinggi TNI AD di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 16 April 2026. Pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka tersebut menjadi ajang pelaporan progres berbagai program strategis yang telah dan sedang dilaksanakan oleh matra darat.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada hari yang sama, mengonfirmasi agenda pertemuan tersebut dan menggarisbawahi fokus pada sinergi antara TNI AD dengan kementerian terkait dalam pembangunan fasilitas umum di seluruh penjuru negeri, mulai dari desa-desa hingga daerah terpencil.

Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Jenderal Maruli Simanjuntak adalah capaian luar biasa dalam pembangunan infrastruktur vital. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, TNI AD telah berhasil menyelesaikan pembangunan 300 unit jembatan gantung perintis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jembatan-jembatan ini memiliki peran krusial dalam membuka akses dan memperlancar konektivitas antar daerah, terutama di wilayah-wilayah yang secara geografis menantang. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari upaya TNI AD untuk mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pinggiran.

Lebih lanjut, Teddy Indra Wijaya memaparkan bahwa selain fokus pada infrastruktur konektivitas, TNI AD juga menunjukkan komitmennya pada sektor pendidikan dan penyediaan akses air bersih. Dalam rentang waktu yang sama, sebanyak 300 sekolah di tiga provinsi yang terdampak bencana di wilayah Sumatera telah berhasil direnovasi. Renovasi ini mencakup perbaikan fasilitas belajar mengajar agar para siswa dapat kembali beraktivitas dalam lingkungan yang aman dan kondusif. Upaya peningkatan kualitas pendidikan ini juga diperkuat dengan pembangunan 300 titik sumber air bersih di sekolah-sekolah tersebut, sebuah langkah penting untuk memastikan kesehatan dan kebersihan lingkungan sekolah, serta menyediakan akses air bersih yang memadai bagi siswa dan staf pengajar.

Keterlibatan TNI AD dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan sosial seperti ini menegaskan peran ganda tentara dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus berkontribusi aktif pada kesejahteraan masyarakat.

Tak berhenti pada agenda pertahanan dan pembangunan infrastruktur domestik, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar pertemuan bilateral yang tak kalah strategis. Di hari yang sama, Presiden menerima kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Agenda utama pertemuan ini adalah mendalami potensi dan peluang kerja sama energi antara Indonesia dan Federasi Rusia.

Hasil dari pertemuan tersebut, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal positif yang signifikan. Rusia menyatakan kesiapannya untuk menjadi pemasok minyak mentah bagi Indonesia, sebuah langkah yang berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional dan diversifikasi sumber pasokan. Lebih dari itu, Rusia juga menyambut baik tawaran untuk berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur energi di tanah air. Menteri Bahlil menjelaskan bahwa inisiatif kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuannya dengan perwakilan Kementerian Energi Rusia dan utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow beberapa waktu lalu, yang berlangsung tak lama setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Putin di ibu kota Rusia tersebut.

Laporan hasil negosiasi yang disampaikan Bahlil kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta menuai apresiasi, menandakan dimulainya babak baru dalam hubungan energi kedua negara yang diharapkan membawa manfaat besar bagi perekonomian dan pembangunan Indonesia. Keputusan ini mencerminkan strategi pemerintah dalam memperluas kemitraan strategis di sektor energi untuk menjamin stabilitas pasokan dan mendorong pengembangan industri energi dalam negeri, sejalan dengan visi kemandirian energi nasional





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prabowo Subianto Maruli Simanjuntak TNI AD Pembangunan Infrastruktur Kerja Sama Energi Rusia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

