Presiden Prabowo Terima Laporan Kenaikan Minat Investasi Asing ke Indonesia

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo tentang meningkatnya kepercayaan dunia internasional dan minat investasi asing ke berbagai sektor strategis Indonesia setelah kunjungan kerja ke AS, Eropa, dan Asia. Data tersebut akan disampaikan secara terbuka ke publik di Istana Merdeka pada 15 Juni 2026.

Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan marked peningkatan kepercayaan global dan minat investasi asing yang signifikan menuju Indonesia. Laporan ini disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengarusutamaan Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani , setelah melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat sertaseveral negara di Eropa dan Asia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam pernyataannya di Minggu menjelaskan bahwa laporan tersebut memuat data valid yang membuktikan tren positiva tersebut. Kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia tercermin dari tingginya minat dan realisasi investasi asing di berbagai sektor strategis nasional, seperti energi, tambang, manufaktur, dan teknologi. Presiden Prabowo secara khusus memerintahkan Menteri Rosan untuk menyampaikan data fakta tersebut kepada publik secara terbuka dan transparan. Penyerahan data positif tersebut dijadwalkan pada siang hari Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka, Jakarta.

Langkah ini selaras dengan komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis bukti kepada masyarakat, termasuk terkait kinerja penanaman modal asing. Rapat pembahasan laporan tersebutdi hadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Hadirnya koordinator lintas sektor ini menegaskan pentingnya percepatan investasi dan hilirisasi dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah berharap dengan transparansi data dapat meningkatkan kepercayaan publik dan investor global sekaligus mengundang lebih banyak party investasi asing untuk berpartisipasi dalam transformasi ekonomi Indonesia. Peningkatan investasi asing diharapkan memberikan nilai tambah besar bagi pertumbuhan PDB, penciptaan lapangan kerja, serta aliran teknologi dan keahlian ke dalam negara





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