Presiden Prabowo Terima Laporan Kapolri dan Menteri Investasi di Hambalang

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai program strategis Polri dan situasi keamanan nasional, serta laporan dari Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani mengenai perkembangan program hilirisasi di 13 lokasi di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di kediaman pribadinya yang terletak di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Jumat, 24 April 2026.

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Presiden untuk mendapatkan informasi terkini mengenai situasi keamanan nasional dan perkembangan program-program strategis yang dijalankan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup, hanya melibatkan kedua pemimpin negara, selama kurang lebih satu jam. Fokus utama diskusi adalah mengenai berbagai aspek keamanan nasional, termasuk potensi ancaman dan langkah-langkah pencegahan yang telah dan akan diambil oleh Polri.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menaruh perhatian besar pada kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam laporannya kepada Presiden, memaparkan secara detail mengenai kemajuan yang telah dicapai dalam program transformasi digital layanan publik di lingkungan kepolisian. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Kapolri juga melaporkan mengenai upaya peningkatan profesionalisme anggota Polri, yang dimulai sejak proses rekrutmen hingga pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut, Kapolri juga menyampaikan mengenai berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Pendekatan ini menekankan pentingnya kerjasama antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Kapolri juga menyoroti sinergi yang telah terjalin antara kepolisian dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta, dalam mendukung berbagai program nasional. Sinergi ini mencakup sektor-sektor penting seperti pertanian, pangan, penyediaan makanan bergizi, penanganan bencana yang cepat dan efektif, serta peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

Selain menerima laporan dari Kapolri, Presiden Prabowo Subianto juga menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, pada hari yang sama. Rosan melaporkan mengenai perkembangan program-program hilirisasi yang sedang dan akan dibangun di 13 lokasi strategis di seluruh Indonesia. Hilirisasi merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara.

Presiden Prabowo memberikan arahan agar program hilirisasi tidak hanya difokuskan pada sektor energi dan mineral, tetapi juga diperluas ke sektor pertanian dan perikanan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam Indonesia dan menciptakan diversifikasi ekonomi. Presiden menekankan pentingnya hilirisasi di sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Pertemuan-pertemuan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk terus memantau perkembangan situasi nasional dan memberikan arahan strategis kepada para pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menteri Haji: Prabowo Ingin Keselamatan Jemaah TerjaminIrfan menekankan bahwa pemerintah berharap agar jemaah bisa memulai perjalanan dengan tenang kemudian fokus beribadah.

Read more »

Presiden Prabowo Lantik Duta Besar Baru dan Soroti Ketahanan Ekonomi Asia PasifikPresiden Prabowo Subianto melantik sejumlah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk berbagai negara. Pelantikan ini bertepatan dengan diskusi mengenai ketahanan ekonomi Asia Pasifik di tengah tekanan global dan pentingnya pembangunan inklusif.

Read more »

Prabowo Rapat Empat Mata dengan Rosan, Bahas HilirisasiPresiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Read more »

Prabowo Panggil Kapolri Listyo ke Hambalang, Bahas Keamanan Hingga MBGPresiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Listyo Sigit untuk membahas isu strategis, termasuk keamanan nasional dan transformasi digital di Kepolisian.

Read more »

Prabowo Panggil Kapolri ke Hambalang, Bahas Keamanan Nasional hingga Hilirisasi di 13 LokasiPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Di Hambalang, Prabowo panggil Kapolri minta laporan transformasi PolriPresiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di kediaman pribadi Presiden, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ...

Read more »