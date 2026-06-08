Presiden Prabowo Terima Delapan Duta Besar Baru di Istana Merdeka

Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerima delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari berbagai negara sahabat dalam satu seremonial resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/6/2026). Acara tersebut dimulai dengan pemutaraan lagu kebangsaan masing-masing negara, penyerahan surat kepercayaan, sesi foto, serta pertemuan di ruang veranda belakang Istana Merdeka. Duta besar yang hadir berasal dari Sri Lanka, Filipina, Ceko, Palestina, Yunani, Lebanon, dan dua negara lain. Kehadiran pejabat tinggi seperti Menteri Sekretaris Negara dan beberapa Wakil Menteri Luar Negeri menegaskan signifikansi acara ini dalam upaya memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama bilateral Indonesia dengan negara-negara tersebut.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada Senin, 8 Juni 2026, menerima delapan dutabesar luar biasa dan berkuasa penuh dari negara-negara sahabat di Istana Merdeka , Jakarta. Acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan pemutaraan lagu kebangsaan masing-masing negara, dilanjutkan dengan penyerahan surat kepercayaan secara langsung kepada Presiden.

Delapan dutabesar yang hadir adalah: Sumadhurika Sashikala Premawardhane dari Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka; Christopher Baltazar Montero dari Republik Filipina; Petr Kopřiva dari Republik Ceko; Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattari dari Negara Palestina; Dimitrios Michalopoulos dari Republik Yunani; Salam Al Achkar dari Republik Lebanon; selain dua lainnya yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam bagian awal teks. Setelah penyerahan, para dutabesar berfoto bersama Presiden Prabowo dan kemudian diterima di ruang veranda belakang Istana Merdeka.

Pada akhir pertemuan, lagu kebangsaan Indonesia Raya diputar, dan para dutabesar berpamitan sebelum meninggalkan Istana Merdeka. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan beberapa Wakil Menteri Luar Negeri seperti Muhammad Anis Matta, Arrmanatha Christiawan Nasir, serta Arif Havas Oegroseno.

Prosesi ini menandakan mulainya hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dengan negara-negara tersebut melalui akreditasi dutabesar yang baru, serta menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama bilateral di berbagai bidang. Kehadiran dutabesar dari negara-negara seperti Palestina, Lebanon, Yunani, dan Ceko juga menunjukkan dukungan internasional terhadap Indonesia di forum-global. Acara penyerahan surat kepercayaan adalah bagian dari rutinitas diplomasi yang dijalankan oleh kepala negara dalam menerima perwakilan asing, yang mencakup seremonial formal serta diskusi strategis mengenai isu-isu bersama.

Dengan delapan dutabesar yang baru diakreditasi secara bersamaan, Indonesia extrapolasi perluasan jaringan diplomasinya di Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Mediterania. Selain itu, kehadiran pejabat-pejabat kunci dari pemerintahan menunjukkan pentingnya acara ini dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia di tahun 2026. Press release dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencatat acara ini sebagai momen bersejarah yang memperkuih persahabatan antar bangsa.

Dalam sinar perdebatan global, acara ini juga menempatkan Indonesia sebagai tuan rumah yang ramah dan terbuka terhadap kerja sama multilateral. Para dutabesar diyakini akan memainkan peran krusial dalam meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertukaran budaya antara Indonesia dengan negara asal mereka. Dengan demikian, acara penyerahan surat kepercayaan ini tidak hanya merupakan formalitas, tetapi juga fondasi bagi kemitraan jangka panjang





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