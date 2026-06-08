Presiden Prabowo Terima 8 Duta Besar LBBP Negara Sahabat di Istana Merdeka

Presiden Prabowo Subianto menerima delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/6/2026). Para duta menyerahkan surat kepercayaan sebagai bukti tugas resmi mereka di Indonesia. Prosesi dimulai dengan lagu kebangsaan tiap negara, lalu penyerahan surat, foto bersama, dan pertemuan di ruang veranda belakang. Acara dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan beberapa Wakil Menteri Luar Negeri. Duta besar yang datang berasal dari Sri Lanka, Filipina, Ceko, Palestina, Yunani, dan Lebanon.

Presiden Prabowo Subianto menerima delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari negara- negara sahabat di Istana Merdeka , Jakarta, pada Senin 8 Juni 2026. Acara dimulai dengan pentahapan lagu kebangsaan masing-masing negara sementara para duta hadir.

Setelah itu, mereka menyerahkan surat kepercayaan secara langsung kepada Presiden, yang menandakan tugas resmi mereka sebagai duta di Indonesia. Duta-duta yang hadir adalah Sumadhurika Sashikala Premawardhane dari Sri Lanka, Christopher Baltazar Montero dari Filipina, Petr Kopřiva dari Ceko, Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattari dari Palestina, Dimitrios Michalopoulos dari Yunani, dan Salam Al Achkar dari Lebanon. Setelah仪式 penyerahan, mereka berfoto bersama Presiden dan kemudian dikeluarkan ke ruang veranda belakang Istana Merdeka untuk pertemuan lebih lanjut.

Setelah pertemuan, mereka berpamitan dan menyusuri tangga depan istana sementara lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, diputar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan sejumlah wakil menter luar negeri hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut





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Prabowo Subianto Duta Besar Surat Kepercayaan Istana Merdeka Negara Sahabat

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