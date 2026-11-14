Presiden Prabowo Tentukan Dua Calon Wakil Presiden Menggantikan Gibran

Presiden Prabowo Subianto wajib menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 18 November 2026 sebelum sidang pilihan pada 2 Desember.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming. Berdasarkan ketentuan undang-undang, Presiden memiliki wewenang penuh untuk mengajukan dua nama kepada MPR untuk kemudian dipilih oleh seluruh anggota. Langkah strategis ini merupakan bagian dari proses konstitusional yang harus diselesaikan agar kepemimpinan eksekutif tetap berjalan lancar sesuai jadwal.

Jumat sore tanggal 13 November 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas dan menyeleksi kandidat yang dianggap tepat untuk mengisi posisi wakil presiden. Dalam pertemuan ini, Presiden membuka ruang bagi partai-partai politik untuk menyampaikan aspirasi dan rekomendasi nama-nama calon yang mereka dukung.

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Ketentuan Waktu Penyerahan Kandidat

MPR telah menetapkan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran pada tanggal 2 Desember 2026 mendatang. Sesuai dengan peraturan ketat MPR, Presiden Prabowo harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden ke MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dimulai. Hitungan mundur ini memastikan bahwa proses verifikasi dan persiapan administrasi dapat berjalan dengan baik.

Dengan batasan waktu tersebut, kedua nama calon wakil presiden usulan presiden harus diterima oleh pimpinan MPR paling lambat pada tanggal 18 November 2026. Keterlambatan dalam penyerahan nama dapat mengganggu jadwal sidang dan menciptakan ketidakpastian politik jangka pendek. Ketaatan terhadap tenggat waktu ini menunjukkan komitmen terhadap prosedur demokrasi yang ketat.

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Sikap Partai Politik Terhadap Kandidat

Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi posisi wakil presiden. Sikap netral atau tidak aktif ini mungkin dipengaruhi oleh strategi politik internal atau dinamika koalisi yang ada di tingkat nasional. Partai Demokrat memilih untuk tidak terlibat langsung dalam bursa nama calon wakil presiden pada periode ini.

Sementara itu, Puan Maharani yang menjabat sebagai Ketua DPR dan Ketua DPP PDI Perjuangan merupakan salah satu figur yang sering disebut sebagai kandidat potensial. Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang juga sebagai Ketua Bappilu DPP PDI-P dan Wakil Ketua MPR menegaskan bahwa penentu final siapa pun nama figur yang beredar adalah Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini menegaskan kembali hak konstitusional Presiden dalam menentukan pasangan wakilnya.

Daftar Nama Kandidat dan Harapan Fraksi

Nama-nama lain yang masuk dalam bursa pencalonan meliputi Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, beberapa kader Gerindra seperti Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sugiono juga disebut-sebut sebagai kandidat yang bersaing. Di pihak lain, Anggota DPR Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani berharap Muhaimin Iskandar dipilih oleh Presiden Prabowo sebagai wakil presiden.

Kelompok fraksi dan partai politik sedang menghitung peluang masing-masing kandidat berdasarkan dukungan suara dan konsolidasi politik. Proses negosiasi dan lobi antara Istana dan partai koalisi berjalan intensif menjelang tenggat waktu tanggal 18 November. Kemenangan satu kandidat akan menentukan arah kebijakan politik dan stabilitas pemerintahan di tahun-tahun berikutnya.

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Dampak Kebijakan dan Langkah Selanjutnya

Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memilih wakil presiden akan berdampak signifikan terhadap peta politik Indonesia ke depan. Penetapan nama yang tepat dapat memperkuat koalisi pemerintahan atau justru menciptakan pergeseran keseimbangan kekuatan di parlemen. Publik dan pelaku pasar menantikan pengumuman resmi untuk menilai stabilitas ekonomi dan kebijakan sosial yang akan diambil.

Setelah nama-nama diserahkan, MPR akan melakukan proses seleksi ketat termasuk verifikasi latar belakang dan kualifikasi kandidat. Sidang paripurna pada tanggal 2 Desember menjadi momen krusial di mana anggota MPR akan memberikan suara secara langsung. Hasil akhir sidang tersebut akan menetapkan wakil presiden baru yang sah secara hukum dan memiliki mandat penuh untuk memimpin.