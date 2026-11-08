Presiden Prabowo Temui 10 Mantan Kapolri di Tengah Skandal Penyadapan

Presiden Prabowo Subianto menerima 10 mantan Kapolri di Hambalang untuk berdiskusi tentang isu kepemimpinan dan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan empat perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kepala Kepolisian Negara RI Listyo Sigit Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima kunjungan silaturahmi dari sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara RI atau mantan Kapolri di kediaman resminya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026). Pertemuan penting ini digelar di tengah guncangan publik akibat skandal kasus penyadapan ilegal yang melibatkan empat perwira tinggi Polri, di antaranya adalah mantan Kepala Kepolisian Negara RI Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran para mantan pemimpin Polri ini menunjukkan adanya dialog lintas generasi untuk membahas stabilitas keamanan nasional dan isu-isu terkini yang sedang berkembang di tubuh kepolisian.

Rangkaian Pertemuan Lintas Generasi Kepolisian

Dalam pertemuan yang berlangsung dengan suasana kekeluargaan ini, Presiden Prabowo menyambut para tamu kehormatan dengan jabat tangan saat mereka memasuki ruang pertemuan. Mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi yang menjabat pada periode 1998-2000 bahkan menyampaikan salam pribadi dari istri beliau, Mbak Tiwi (Dewi Bekti Pertiwi Roesmanhadi), sebagai bentuk sopan santun dan kedekatan emosional dalam silaturahmi tersebut. Para mantan Kapolri yang hadir lengkap dengan daftar lengkap adalah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi (1998-2000), Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo (2000), Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro (2000-2001), Jenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar (2001-2005), dan Jenderal Pol (Purn) Sutanto (2005-2008).

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Kehadiran para mantan pemimpin kepolisian terus berlanjut dengan bergabungnya Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri (2008-2010), Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo (2010-2013), Jenderal Pol (Purn) Sutarman (2013-2015), Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti (2015-2016), hingga Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian (2016-2019) dalam sesi diskusi yang mengelilingi meja bundar. Menariknya, Jenderal Pol (Purn) Idham Azis yang menjabat sebagai Kapolri periode 2019-2021 tidak tampak hadir dalam rangkaian pertemuan ini, meskipun hingga berita ini diturunkan belum terdapat klarifikasi resmi apakah beliau tidak diundang atau sekadar berhalangan hadir karena alasan tertentu. Kehadiran para mantan kepala kepolisian ini menjadi momentum penting bagi pertukaran pengalaman kepemimpinan antar-generasi di lingkungan Polri.

Dukungan Pemerintah dan Analisis Intelijen Terkini

Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara dalam pertemuan tersebut, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Kehadiran para menteri dan panglima tertinggi ini menegaskan bahwa isu keamanan dan stabilitas institusi kepolisian menjadi perhatian serius tingkat tertinggi dalam pemerintahan saat ini. Pertemuan ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian aktivitas Presiden Prabowo dalam menanggapi dinamika keamanan nasional yang sedang berlangsung.

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Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (6/11/2026) siang untuk membahas perkembangan situasi keamanan terkini. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BIN M Herindra menyampaikan penilaian tajamnya mengenai skandal penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dengan menyebut bahwa tindakan tersebut jelas ilegal dan mengarah pada perbuatan makar. Meskipun tidak mengungkapkan detail lengkap materi pembicaraan dengan Presiden, M Herindra secara terbuka menyatakan pandangannya bahwa skandal ini memiliki dampak serius terhadap kepercayaan publik dan integritas negara.

Detail Kasus Penyadapan dan Penetapan Tersangka

Kasus ini menjadi sorotan tajam setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan penangkapan terhadap sejumlah perwira tinggi pada Selasa (3/11/2026) malam, menandai dimulainya proses hukum yang serius. Hingga saat ini, Polri telah menetapkan empat tersangka utama yang diduga terlibat dalam jaringan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses sistem tanpa izin. Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kepala Kepolisian Negara RI Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, serta Pati Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Slamet Uliandi.

Keempat tersangka tersebut dituduh telah memerintahkan penyadapan tanpa adanya surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi yang sah, serta tidak memiliki kaitan whatsoever dengan penegakan hukum yang berlaku. Mereka juga diduga keras berupaya menghapus jejak log dari sistem komputer pada Oktober 2026 untuk menutupi jejak digital perbuatan mereka. Akibat perbuatan ilegal ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 332 Ayat (1) dan atau Ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memiliki ancaman hukuman penjara yang berat.

Tindak Lanjut Parlemen dan Pengawasan Hukum

Menanggapi serius kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden tersebut, Komisi III DPR akan segera menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas perkembangan penanganan kasus secara komprehensif. Rapat kerja ini akan difokuskan untuk mengungkap auktor intelektual atau dalang di balik skandal, mencari tahu motif pelaku, hingga menegakkan pertanggungjawaban hukum pihak yang terlibat secara transparan. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa rapat ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan DPR agar penegakan hukum tidak berhenti hanya pada tahap penetapan tersangka, melainkan berlanjut pada proses peradilan yang adil.

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Rapat kerja Komisi III DPR baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena masa persidangan umum Dewan Perwakilan Rakyat baru akan dibuka kembali pada Selasa (10/11/2026), yang memerlukan koordinasi jadwal yang ketat. Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III DPR berharap dapat memperoleh penjelasan yang menyeluruh dan mendalam dari Kapolri Suyudi Ario Seto mengenai perkembangan penyidikan, konstruksi perkara hukum yang dibangun, hingga mekanisme teknis penggunaan sistem penyadapan di Polri. Proses pengawasan ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebenaran terungkap dan institusi kepolisian dapat kembali memulihkan kepercayaan publik melalui tindakan hukum yang tegas dan berlandaskan pada aturan yang berlaku.