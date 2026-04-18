Presiden Prabowo Tekankan Peran Ketua DPRD dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD se-Indonesia di Magelang, menekankan pentingnya peran mereka dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Acara ini dihadiri oleh 503 Ketua DPRD dari seluruh penjuru negeri dengan tema penguatan peran dalam mendukung Asta Cita.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto , pada Sabtu (18/04/2026) lalu, hadir dan menyampaikan pidato penting dalam acara Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (retret) yang diperuntukkan bagi seluruh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia. Bertempat di Lembah Tidar, Kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, kegiatan akbar ini mengumpulkan 503 pimpinan legislatif daerah dari provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh nusantara. Acara ini mengusung tema yang sangat strategis, yakni Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota guna Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 . Kehadiran Presiden Prabowo, yang didampingi oleh Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily, disambut antusias oleh para Ketua DPRD yang hadir, menunjukkan betapa pentingnya forum ini dalam menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai cita-cita besar bangsa.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya memberikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan daerah, namun juga secara mendalam menguraikan visi dan misi yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia di masa depan, khususnya menuju target Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa peran Ketua DPRD sangat krusial dalam menerjemahkan program-program pembangunan nasional ke tingkat daerah dan memastikan implementasinya berjalan efektif. Asta Cita, sebagai agenda pembangunan nasional yang fundamental, membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintahan, termasuk legislatif daerah. Presiden Prabowo mengingatkan bahwa para Ketua DPRD merupakan representasi rakyat di daerah mereka masing-masing, sehingga suara dan aspirasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Penguatan peran mereka berarti memastikan bahwa DPRD mampu menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal, serta berkolaborasi secara konstruktif dengan pemerintah eksekutif daerah. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan retret di lingkungan Akademi Militer juga memiliki makna tersendiri, yaitu menanamkan semangat juang, kedisiplinan, dan rasa kebangsaan yang kuat kepada para pemimpin daerah.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga menggarisbawahi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia untuk mencapai status negara maju pada tahun 2045. Beliau menyoroti perlunya inovasi, adaptasi terhadap perubahan global, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Para Ketua DPRD diharapkan dapat menjadi motor penggerak di daerah masing-masing dalam menghadapi tantangan tersebut. Misalnya, dalam hal pembangunan ekonomi, mereka dapat mendorong kebijakan yang mendukung investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah. Di bidang sosial, peran mereka sangat penting dalam memastikan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum juga menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperkuat peran Pimpinan DPRD, Presiden Prabowo optimis bahwa Indonesia akan semakin kokoh dalam melangkah menuju visi Indonesia Emas 2045. Kerjasama yang sinergis antara eksekutif dan legislatif di semua tingkatan adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita luhur ini. Pesan terakhir dari Presiden adalah agar seluruh pimpinan daerah senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi dalam menjalankan amanah rakyat.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tiba di Magelang, Presiden berikan arahan untuk ketua DPRD seluruh RIPresiden Prabowo Subianto telah tiba di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu untuk memberikan arahan kepada ketua DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota.Dipantau ...

Read more »

Berjalan tertutup, Presiden beri arahan untuk ketua DPRD se-IndonesiaPresiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada ketua DPRD seluruh Indonesia bahwa mereka patriot yang cinta tanah air dalam arahan "Kursus Pemantapan ...

Read more »

Presiden Prabowo Awali Hari dengan Berenang Sebelum ke Magelang untuk Retret Ketua DPRDSekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melaporkan Presiden Prabowo Subianto memulai Sabtu pagi, 18 April 2026, dengan berenang di Hambalang, Jawa Barat, sebelum bertolak ke Magelang, Jawa Tengah. Keikutsertaan Presiden Prabowo dalam retret Ketua DPRD se-Indonesia ini menunjukkan komitmennya menjaga kebugaran fisik di tengah kesibukan kenegaraan.

Read more »

Presiden Prabowo Sinkronkan Visi Nasional dengan Ketua DPRDPresiden Prabowo berikan arahan di Akmil Magelang, guna mensinkronkan visi nasional dengan ratusan Ketua DPRD se-Indonesia demi kesejahteraan rakyat.

Read more »

Presiden Prabowo Ajak Ketua DPRD Se-Indonesia Bersatu Membangun NegeriPresiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya persatuan di antara 503 ketua DPRD se-Indonesia dalam acara retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lemhannas di Magelang. Beliau mengajak seluruh pimpinan daerah untuk mengesampingkan perbedaan asal, suku, dan partai demi membangun bangsa dan menyongsong Indonesia Emas 2045.

Read more »

Presiden Prabowo Tekankan Patriotisme dalam Arahan Khusus Ketua DPRD Se-IndonesiaPresiden Prabowo Subianto memberikan **arahan Presiden Prabowo Ketua DPRD** seluruh Indonesia di Magelang, menekankan pentingnya patriotisme dan cinta tanah air untuk mengawal implementasi Astacita.

Read more »