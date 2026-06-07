Presiden Prabowo次于 Tekankan Pendidikan sebagai Kunci Kesejahteraan Rakyat selama Tinjauan di Sekolah Rakyat Tabanan

Presiden Prabowo Subianto meninjau SRMP 17 Tabanan, Bali, dan menikmatiMBG bersama siswa. Ia menegaskan pendidikan dan pelatihan menyeluruh sebagai kunci kesejahteraan. Sambutan tarian kecak dan rencana rapat mitigasi PHK juga dilaporkan.

Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan , Bali , pada Minggu (7/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Presiden menikmati makan siang bersama siswa dengan menu Makan Bergizi Gratis ( MBG ) setelah memberikan arahan di hadapan pelajar dan orang tua murid.

Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang. Menurut Presiden, pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk untuk petani, guru, dan perawat. Saat tiba di sekolah sekitar pukul 10.48 WIB, Presiden disambut dengan yel-yel "Sekolah Rakyat" dan penampilan tarian kecak khas Bali oleh para siswa.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arnod Sihite menilai strategis penunjukan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, masuk Kabinet Merah Putih. Ia berharap kehadiran tokoh buruh dapat membantu Presiden mencari solusi atas berbagai persoalan nasional di tengah tantangan ekonomi dan sosial. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibentuk Presiden akan segera menggelar rapat untuk membahas daerah-daerah terdampak PHK, kemungkinan pada pekan depan.

Berbagai kabar politik tersebut diwartakan Kantor Berita Antara sebagai bagian dari rangkuman berita terpopuler yang layak dibaca kembali





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