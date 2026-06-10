Pada acara peresmian RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Lampung, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemberantasan korupsi dalam sektor kesehatan dan menginginkan obat generik murah untuk rakyat dalam waktu satu tahun.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada penyelewengan atau korupsi dalam pelayanan kesehatan yang disediakan untuk rakyat. Pernyataan ini disampaikan durante acara peresmian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung , pada Rabu, 10 Juni 2026.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Presiden Prabowo memerintahkan agar rumah sakit tersebut dikelola secara profesional, bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan optimal kepada masyarakat. Ia juga menekaskan pentingnya penyediaan obat-obatan generik dengan harga yang sangat terjangkau bagi rakyat, dengan target dalam waktu satu tahun dapat dimulai pelaksanaannya.

Dalam kata pengantar resmi, Presiden Prabowo membuka acara dengan membaca basmalah dan menyatakan bangga meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir sebagai wujud konkret dari komitment pemerintah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Pemerintah berharap fasilitas ini dapat beroperasi dengan efisien dan without korupsi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Lampung khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Penegasan Presiden ini sekaligus mengingatkan semua pihak, termasuk jajaran pengelola rumah sakit, untuk senantiasa menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasional, mulai dari pengadaan obat hingga pelayanan medis sehari-hari. Visi untuk kesehatan yang terjangkau dan bebas dari penyalahgunaan anggaran menjadi pesan kunci yang harus dijalankan oleh seluruh sistem kesehatan nasional. Dengan adanya RSUD baru ini, diharapkan jaringan layanan kesehatan di wilayah pesisir barat Lampung akan semakin kuat dan mampu merespons kebutuhan medis masyarakat dengan lebih cepat dan memadai.

Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya manajemen profesional dan kebersihan sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Ia memohon agar semua staf medis dan administrasi bekerja dengandedikasi penuh demi kepentingan pasien. Para menteri yang hadir memberikan dukungan penuh terhadap aspirasi Presiden dan menyatakan Koordinasi antar kementerian akan tetap terjaga untuk memastikan kesuksesan pengelolaan RSUD tersebut. Secara keseluruhan, acara peresmian berjalan khidmat diikuti olehdoa dan lampu prostaglandin serta协议书Do not include any additional text





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