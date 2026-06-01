Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Untuk Transformasi Ekonomi Berbasis Pancasila demi Pemerataan Kesejahteraan

Dalam rangka Hari Lahir Pancasila ke-81, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan amanat tentang pentingnya mengamalkan nilai Pancasila dalam sistem ekonomi nasional. Ia menegaskan transformasi ekonomi untuk memastikan kekayaan alam Indonesia mengalir secara adil dan merata, bukan hanya menguntungkan segelintir orang atau dinikmati di luar negeri. Presiden mengajak seluruh rakyat untuk bekerja sama guna mencapai kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial sesuai cita-cara pendiri negara.

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Prabowo Subianto meyakini penerapan falsafah Pancasila mampu mewujudkan kesejahteraan umum bagi segenap rakyat Indonesia. Ia tidak menyangkal jika bangsa ini masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan kemakmuran.

Lantas, ia menegaskan tekadnya untuk melakukan transformasi g mengamalkan Pancasila dalam kebijakannya demi memastikan kekayaan bangsa mengalir secara adil. Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut saat memberikan amanat sebagai inspektor upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81, di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1 Juni 2026). Beberapa tokoh important hadir, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, beberapa mantan Wakil Presiden seperti Jusuf Kalla, Ma'ruf Amin, dan Soraya Hamzah Haz (istri Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz).

Juga hadir sejumlah menteri Kabinet Merah Putih seperti Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara), Yusril Ihza Mahendra (Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan), Pratikno (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), dan Zulkifli Hasan (Menteri Koordinator Bidang Pangan). Selain itu, hadir pula Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa Pancasila seharusnya tidak hanya menjadi slogan dalam upacara, tetapi sebagai pedoman mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, termasuk sistem ekonomi nasional. Meskipun ekonomi Indonesia telah tumbuh selama beberapa dasawarsa, ia mempertanyakan apakah pertumbuhan tersebut sudah merata dan dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat. Ia mengakui bahwa bangsa masih menghadapi tantangan besar untuk menjadikan pembangunan ekonomi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Presiden mengajak rakyat untuk jujur mengenali kelemahan dan kesulitan guna pemerataan kesejahteraan.

Ia menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia sangat melimpah, seperti tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, batubara, nikel, dan kelapa sawit, serta sudah mencapai swasembada pangan. Namun, sebagian besar nilai tambah sumber daya alam dinikmati di luar negeri, sementara masyarakat hanya menjadi penonton. Tugas sejarah sebagai Presiden ke-8 adalah melakukan transformasi ekonomi nasional dari yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh berbasis Pancasila.

Ekonomi berbasis Pancasila menekankan bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas, tetapi harus dikelola secara Bertanggung Jawab untuk kemakmuran seluruh rakyat, termasuk generasi penerus. Ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik, bukan hanya angka statistik, dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Kepentingan nasional dan rakyat harus diutamakan. Oleh karena itu, pemerintah akan mengekspor sumber daya alam hanya lewat satu pintu dengan investasi besar pada industrialisasi dan hilirisasi.

Ekonomi Pancasila juga egaliter, sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 tentang usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, seperti yang tercermin dalam penguatan koperasi. Tujuannya adalah ekonomi berkeadilan sosial di mana pertumbuhan disertai pemerataan dan kemajuan dirasakan seluruh rakyat. Presiden mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memulai langkah transformasi melalui program prioritas





