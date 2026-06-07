Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pendidikan Merata Melalui Program Sekolah Rakyat

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Sekolah Rakyat di Tabanan, Bali, menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan untuk rakyat. Artikel ini mengupas peran program Sekolah Rakyat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, testimoni langsung siswa, serta proyek pembangunan fasilitas yang dipercepat untuk memenuhi permintaan tinggi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan sebagai instrumen utama mewujudkan hidup layak dan kesejahteraan rakyat. Dalam kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 di Tabanan, Bali, pada Minggu, 7 Juni, beliau menyoroti peran vital program Sekolah Rakyat dalam pemerataan akses pendidikan .

Program ini hadir sebagai wujud keberpihakan negara untuk memenuhi hak dasar masyarakat, khususnya kelompok-warga yang kurang berdaya dan membutuhkan dukungan pendidikan. Presiden menekankan bahwa pembangunan bangsa harus diarahkan untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memiliki kualitas hidup yang baik dan layak, dengan pendidikan sebagai salah satu pilar utama. Upaya tersebut memerlukan kerja keras di berbagai bidang, termasuk investasi dalam pendidikan yang merata.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah yang secara khusus menyasar masyarakat rentan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk mendengarkan testimoni langsung dari siswa. Salah satu siswa, Bagus, berbagi pengalaman positifnya selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat, sementara orang tua calon siswa menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan. Acara dihiasi dengan berbagai penampilan seni inklusif, termasuk pembacaan puisi dan pidato berbahasa Inggris oleh siswa Ketut Arlan, yang menonjolkan potensi dan bakat peserta didik.

Gedung baru SRMP 17 Tabanan dapat menampung 270 siswa, dengan distribusi 90 siswa per jenjang. Minat masyarakat terhadap program ini sangat tinggi; di Bali, jumlah pendaftar telah mencapai 406 siswa, dengan 93 lainnya masih dalam proses pendaftaran. Di Kabupaten Karangasem, bahkan jumlah pendaftar untuk SMP dan SMA sudah melebihi kuota daya tampung, menunjukkan permintaan yang besar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan strategi pengentasan kemiskinan.

Mereka menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena program ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Pemerintah juga menginstruksikan percepatan penambahan fasilitas di Bali guna menampung minat yang tinggi. Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) terkait pembangunan Tahap II di berbagai daerah, menargetkan kesiapan fasilitas untuk tahun ajaran 2026/2027. Visi pemerintah adalah menciptakan masyarakat berdaya, dengan guru sebagai garda terdepan dalam mengoptimalkan potensi siswa.

Presiden Prabowo menegaskan komitmen untuk mengembangkan Sekolah Rakyat, yakin program ini menjadi kunci utama mewujudkan Indonesia yang berdikari, mandiri, danhayati semangat tinggi. Meskipun some navigational boilerplate appears in the source, the substantive content focuses solely on these developments





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Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Pemerataan Akses Pendidikan Pengentasan Kemiskinan SRMP 17 Tabanan

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