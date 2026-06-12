Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan meski pimpinan Badan Gizi Nasional ditangkap KPK. Presiden menekankan MBG sebagai alat untuk memerangi korupsi, mengatasi stunting, dan meningkatkan kesejahteraan dengan nilai keadilan sosial. Anggaran dianggap lebih baik digunakan untuk rakyat daripada dikorupsi. Lebih dari 1.000 SPPG dihentikan sementara untuk peningkatan kualitas. DPR dan KSK mengawasi program guna memastikan kelayakan gizi dan efisiensi. Kritik disarankan difokuskan pada perbaikan pengelolaan di daerah. Sekolah Rakyat dan MBG juga dianggap meningkatkan kepercayaan diri anak-anak di daerah terpencil. Penguatan rupiah dan uji coba sistem pertanian digital menjadi dampak eksternal yang diperhatikan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto tetap dilaksanakan meski pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Budiman, MBG adalah bagian dari janji kampanye danPresiden tidak akan melanggar janji ataupun undang-undang dengan menghentikannya. Program ini penting mengingat masih adanya kasus kekurangan gizi di berbagai daerah serta kesenjangan kemampuan generations Indonesia dibanding negara lain dalam hal membaca, matematika, dan pengetahuan. Kritik terhadap MBG seharusnya diarahkan pada perbaikan pengelolaan di tingkat daerah.

Budiman menegaskan MBG dan Kopdes memiliki nilai keadilan sosial, sebagaimana terlihat di Desa Sentolo Kulonprogo di mana makanan MBG dianggap mewah bagi anak-anak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri他们. Selain itu, Sekolah Rakyat juga menjadi wujud keadilan sosial dengan menyediakan fasilitas belajar yang lengkap seperti perpustakaan, asrama, dan laboratorium. Presiden Prabowo Subianto sendiri menginstruksikan BGN untuk menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar MBG berjalan tepat sasaran sesuai petunjuk teknis.

Lebih dari 1.000 SPPG diberhentikan sementara untuk peningkatan kualitas dan keamanan pangan. Presiden juga menegaskan komitmennya menjaga MBG bebas dari korupsi, dan anggaran lebih baik dialokasikan untuk rakyat daripada dikorupsi. Komisi IX DPR RI dan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengawasi jalannya program tersebut. Di sisi lain, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian (BP Taskin) menguji coba sistem pertanian digital di Cirebon yang dijanjikan dapat meningkatkan produktivitas hingga empat kali panen setahun.

Penguatan rupiah guna mendukung program ini juga menjadi sorotan. Pemkab Cianjur dan BPS akan menggelar Sensus Ekonomi 2026 dengan ribuan petugas lapangan untuk mengevaluasi kondisi sosial ekonomi terkait gizi. Secara keseluruhan, MBG dianggap alat vital untuk mengatasi stunting, menggerakkan ekonomi lokal, serta membangun keadilan sosial meskiBUTUH perbaikan pengelolaan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penyimpangan





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