Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Bersihkan Program Makan Bergizi Gratis dari Korupsi setelah Pencopotan Kepala BGN

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan komitmen Presiden Prabowo Subianto menjaga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari korupsi dan penyimpangan, menyusul pencopotan Kepala BGN. Evaluasi mendalam, termasuk pengamatan langsung di lapangan, menjadi dasar keputusan Presiden. Program prioritas ini fokus pada peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah. Pencopotan menunjukkan tekad kuat Presiden untuk menjaga integritas dan akuntabilitas, dengan emphasizing bahwa setiap langkah diambil berdasarkan data dan fakta. Perbaikan akan difokuskan tidak hanya pada penyaluran makanan, tetapi juga tata kelola dan sistem manajemen sepanjang rantai program, termasuk penguatan pengawasan dari yayasan hingga SPPG. KSP akan terus mengawal pelaksanaan MBG secara objektif. Berbagai developments terkini termasuk penetapan tiga eks pimpinan BGB sebagai tersangka korupsi, penghentian sementara lebih dari 1.000 dapur SPPG untuk peningkatan kualitas, dan penekanan oleh Kepala BGN pada penguatan SDM berbasis integritas.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan, menyusul pencopotan Kepala BGN .

Dudung menjelaskan bahwa keputusan Presiden didasari evaluasi mendalam yang mencakup berbagai informasi serta hasil pengamatan langsung di lapangan. Presiden ingin program strategis ini memberikan manfaat maksimal tanpa celah penyalahgunaan anggaran. Insiden ini terjadi sehari setelah pengumuman pencopotan sejumlah pimpinan BGN, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti indikasi ketimpangan. Dudung meyakini Presiden telah mengumpulkan informasi komprehensif sebelum mengambil keputusan, dengan cara mencermati, menganalisa, dan mengevaluasi berbagai sumber yang masuk.

Langkah ini diyakini sebagai upaya tepat untuk perbaikan ke depan di BGN agar semakin transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Keputusan pencopotan ini menunjukkan tekad kuat Presiden dalam menjaga integritas program. Presiden tidak ingin ada sedikit pun penyimpangan terjadi, demi memastikan setiap anggaran negara sampai kepada penerima manfaat secara optimal.

Pencopotan Kepala BGN merupakan hasil evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program tersebut. Informasi yang diterima Presiden menjadi bahan pertimbangan utama, menegaskan bahwa setiap langkah diambil berdasarkan data dan fakta yang akurat. Sekitar sebulan lalu, Dudung Abdurachman sendiri melakukan inspeksi mendadak ke lapangan dan menemukan sejumlah ketimpangan dalam pelaksanaan program, meskipun banyak aspek yang secara umum telah berjalan dengan baik. Temuan tersebut memperkuat urgensi perbaikan tata kelola.

Fokus perbaikan ke depan tidak hanya terbatas pada penyaluran makanan, tetapi juga pada tata kelola dan sistem manajemen yang menopang pelaksanaan secara menyeluruh. Pengawasan perlu diperkuat di seluruh rantai program, mulai dari pengelola yayasan hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk menutup celah penyimpangan yang berpotensi menurunkan kualitas layanan dan asupan gizi. KSP akan terus mengawal pelaksanaan MBG secara objektif dan tanpa kompromi, berkomitmen menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran negara serta mendukung target pemenuhan gizi nasional.

Berbagai kabar terkait juga muncul, seperti penetapan tiga eks pimpinan BGN sebagai tersangka korupsi oleh Kejagung, dukungan Anggota DPR untuk pengusutan dugaan korupsi, serta pengumuman Presiden bahwa lebih dari 1.000 dapur SPPG dihentikan sementara untuk peningkatan kualitas layanan dan keamanan pangan. Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dengan integritas dan antikorupsi sebagai kunci pelaksanaan program strategis ini





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