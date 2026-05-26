Presiden Prabowo Sumbangkan 7 Ekor Sapi Kurban untuk Idul Adha di Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan tujuh ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi. Bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat di Kaltara.

Sapi kurban ini akan diserahkan kepada lima kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Setiap daerah menerima jenis sapi dan berat yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk pemerataan bantuan kurban. Untuk Provinsi Kaltara secara umum, satu ekor sapi jenis PO (Peranakan Ongole) dengan berat sekitar 800 kilogram akan diserahkan kepada Masjid Al Amin di Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.

Sementara itu, Kota Tarakan menerima sapi limosin seberat 1.050 kilogram yang akan disalurkan ke Masjid Al Ukhuwah Islamiyah, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara. Kabupaten Bulungan juga mendapatkan sapi jenis simmental dengan berat 800 kilogram, yang akan diserahkan kepada Masjid Jami Habib Ahmad Alkaf, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor. Selanjutnya, Kabupaten Tana Tidung akan menerima sapi PO seberat 800 kilogram yang diserahkan kepada Masjid Al Jihad, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap.

Di Kabupaten Malinau, satu ekor sapi limosin berbobot 700 kilogram akan disumbangkan ke Masjid Wasiatul Islam, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota. Khusus untuk Kabupaten Nunukan, Presiden Prabowo menyumbangkan dua ekor sapi Bali, masing-masing seberat 490 kilogram, yang akan diserahkan kepada Masjid Al Kautsar, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan. Sekretaris Provinsi Kaltara, Denny Harianto, menegaskan bahwa seluruh sapi bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kaltara berasal dari peternak lokal.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberdayakan dan mendukung sektor peternakan di daerah. Hal ini sejalan dengan arahan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang menekankan pentingnya memanfaatkan potensi lokal. Pengadaan sapi kurban dari peternak lokal tidak hanya memastikan kualitas hewan kurban tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat Kaltara. Inisiatif ini membantu meningkatkan pendapatan peternak dan menggerakkan roda perekonomian di tingkat daerah.

Ini adalah contoh nyata sinergi antara program pemerintah pusat dan pembangunan ekonomi lokal. Denny Harianto juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas nama seluruh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kaltara. Bantuan hewan kurban ini dianggap sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan masyarakat Kaltara, khususnya dalam merayakan momen penting Idul Adha. Kurban Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dan berbagi kebahagiaan.

Sapi kurban dari Presiden Prabowo ini diharapkan dapat membawa berkah dan kebahagiaan bagi warga Kaltara yang merayakan Idul Adha 1447 Hijriah





