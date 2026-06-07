Presiden Prabowo Subianto Tinjau Sekolah Rakyat di Tabanan, Bali

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, dan makan siang bersama siswa. Ia menekankan pentingnya pendidikan bagi kelompok miskin dan kurang berdaya sebagai kunci peningkatan SDM dan pengentasan kemiskinan. Sekolah ini ditujukan bagi anak putus sekolah, tidak mampu, dan berpotensi putus sekolah.

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan , Bali, pada Minggu, 7 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo makan siang bersama para siswa dan berinteraksi langsung dengan mereka.

Kehadiran Presiden disambut meriah dengan yel-yel semangat dan tarian kecak yang dibawakan oleh siswa kelas IX. Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan disambut oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Kunjungan ini menjadi momen penting bagi Prabowo untuk mendengarkan aspirasi para calon siswa dan orang tua mereka, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan inisiatif untuk membantu masyarakat yang paling miskin dan kurang berdaya.

Beliau menyatakan, Memang Sekolah Rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Program ini menjadi salah satu pilar penting dalam upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Prabowo juga menggarisbawahi bahwa usaha untuk mencapai taraf hidup layak bagi seluruh rakyat memerlukan kerja keras di semua bidang, terutama pendidikan.

Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan, tambah Kepala Negara. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2025 dan berlokasi di Sentra Mahatmiya Kementerian Sosial. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang kelas dengan komputer dan layar digital, perpustakaan, dapur, serta asrama.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa sekolah ini akan menerima siswa yang putus sekolah, tidak mampu, belum pernah bersekolah, atau berpotensi putus sekolah. Dengan program ini, diharapkan para siswa dapat mengikuti percepatan pembelajaran untuk mengejar ketertinggalan pendidikan. Kepala Sekolah SRMP 17 Tabanan, I Putu Jaya, menjelaskan bahwa calon siswa dijaring oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di masing-masing daerah. Setelah itu, pemerintah melakukan verifikasi untuk memastikan kelayakan dan kesediaan.

Umumnya, siswa berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2, yaitu kategori paling tidak mampu, dengan orang tua bekerja sebagai petani atau buruh harian. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Presiden Prabowo menegaskan bahwa ia tidak ingin terkesan sombong atas keberhasilan yang dicapai, melainkan ingin menunjukkan kebanggaan atas prestasi yang telah diraih.

Beliau juga mengajak para guru Sekolah Rakyat untuk menjadi garda terdepan dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Program ini sejalan dengan target Presiden untuk membebaskan Indonesia dari kemiskinan ekstrem pada tahun 2029, dengan pendidikan sebagai kunci utama





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Prabowo Subianto Sekolah Rakyat Pendidikan Kemiskinan Tabanan

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