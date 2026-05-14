Presiden Prabowo Subianto: 'Tersebutkan, Kita Perlu Uang Berapa untuk Perbaiki 10.000 Puskesmas?'

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). Presiden Prabowo Subianto mengatakan setidaknya butuh Rp 20 triliun untuk memperbaiki atau merenovasi 10.000 puskesmas di Indonesia yang belum pernah diperbaiki sejak era Presiden kedua RI, Soeharto. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang kembali menyelamatkan kekayaan negara sebesar Rp 10,2 triliun.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang kembali menyelamatkan kekayaan negara sebesar Rp 10,2 triliun. Presiden Prabowo Subianto menegaskan uang sitaan tersebut akan dipergunakan untuk memperbaiki 5.000 puskesmas. Sebelum penyerahan denda administratif sebesar Rp 10,2 triliun, Presiden Prabowo Subianto mengaku senang menyaksikan penyerahan denda administratif sebesar Rp40 triliun. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang telah menyelamatkan kekayaan Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyebut saat ini rakyat Indonesia sudah menginginkan hasil nyata, bukan lagi sekedar seremonial





