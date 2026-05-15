Presiden Prabowo Subianto Terima Telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang Menyampaikan Terima Kasih atas Persetujuan Ekspor Pupuk Urea dari Indonesia ke Australia

Presiden Prabowo Subianto menerima telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang menyampaikan terima kasih atas persetujuan ekspor pupuk urea dari Indonesia ke Australia. Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Australia menelepon Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena Indonesia menyetujui ekspor pupuk ke Australia. Selain itu, Amran menuturkan, komunikasi langsung antara Perdana Menteri Australia dan Presiden Prabowo adalah bukti Indonesia semakin diperhitungkan dalam rantai pasok pangan global, khususnya sektor pupuk.

Selain itu, Amran menuturkan, komunikasi langsung antara Perdana Menteri Australia dan Presiden Prabowo adalah bukti Indonesia semakin diperhitungkan dalam rantai pasok pangan global, khususnya sektor pupuk. Untuk ekspor perdana pupuk ke Australia yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton untuk komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton. Ke depan, volume ekspor tersebut ditargetkan meningkat hingga 500.000 ton dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun. Meski melakukan ekspor, Amran memastikan pemerintah akan tetap mengutamakan kebutuhan pupuk petani di dalam negeri.

Tahun ini, produksi urea nasional ditargetkan mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik sekitar 6,3 juta ton sehingga masih terdapat surplus sekitar 1,5 juta ton





