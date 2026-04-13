Presiden Prabowo Subianto Temui Putin di Moskow: Perkuat Kemitraan Energi dan Stabilitas Global

Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Moskow, Rusia, untuk membahas kerjasama energi dan isu-isu global dengan Presiden Vladimir Putin. Kunjungan ini bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional dan kemitraan strategis kedua negara.

Tangkapan layar - Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow , Rusia, Rabu (10/12/2025). Kunjungan kerja ini merupakan lanjutan kemitraan kedua negara, dalam hal ini bagi Indonesia untuk ketahanan energi nasional jangka panjang Jakarta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Moskow, Federasi Rusia untuk memastikan stabilitas pasokan energi nasional, khususnya minyak. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini adalah kelanjutan dari kemitraan antara kedua negara, khususnya untuk mendukung ketahanan energi nasional dalam jangka panjang. Momentum pertemuan ini dinilai membuka peluang untuk memperluas kolaborasi yang lebih konkret di masa depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menyoroti agenda utama pembahasan, yaitu kelanjutan kerja sama energi. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan stabilitas pasokan energi nasional, khususnya ketersediaan minyak, yang menjadi krusial di tengah dinamika geopolitik dan perubahan lanskap energi global. Selain itu, kedua kepala negara juga akan bertukar pandangan terkait perkembangan geopolitik global, dengan Indonesia menegaskan posisinya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, sekaligus memperkuat kemitraan strategis dengan negara mitra. Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (12/4) sekitar pukul 23.10 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Rombongan ini termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Perjalanan ke Moskow diperkirakan memakan waktu sekitar 12 jam penerbangan nonstop, dengan perkiraan tiba pada Senin pagi waktu setempat. Setibanya di Moskow, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin pada siang hari. Kementerian ESDM memandang kunjungan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama energi lintas negara, yang sangat penting untuk mendukung ketahanan energi nasional yang berkelanjutan dalam menghadapi ketidakpastian global. Kunjungan kerja ini memiliki signifikansi yang besar dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia. Kemitraan strategis dalam sektor energi merupakan prioritas utama, mengingat pentingnya menjaga stabilitas pasokan energi bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional Indonesia. Perjanjian dan kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang, terutama dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Peran Kementerian ESDM sangat krusial dalam memastikan keberhasilan kunjungan kerja ini, dengan fokus utama pada perundingan dan negosiasi terkait kerja sama energi. Menteri Bahlil Lahadalia akan memainkan peran sentral dalam membahas isu-isu strategis, termasuk investasi di sektor energi, transfer teknologi, dan pengembangan sumber daya energi terbarukan. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di panggung internasional, khususnya dalam konteks dinamika geopolitik global. Dengan menjalin kemitraan strategis dengan Rusia, Indonesia dapat memperluas jangkauan pengaruhnya dan berkontribusi dalam upaya menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Diplomasi energi menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, dengan menekankan pada kepentingan nasional dan komitmen terhadap prinsip-prinsip hubungan internasional yang saling menguntungkan. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin juga akan menjadi ajang untuk membahas isu-isu regional dan internasional yang relevan. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Dengan berdiskusi dengan Rusia, yang juga memiliki kepentingan di kawasan tersebut, Indonesia dapat memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menangani berbagai tantangan, seperti terorisme, ekstremisme, dan konflik. Selain itu, isu-isu terkait perubahan iklim dan transisi energi juga akan menjadi fokus pembahasan. Indonesia dan Rusia memiliki kepentingan bersama dalam mengembangkan solusi berkelanjutan untuk mengatasi tantangan lingkungan global. Kemitraan dalam bidang energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi hijau dapat menjadi pilar penting dalam mempercepat transisi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Secara keseluruhan, kunjungan kerja ini adalah langkah strategis yang penting bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Rusia dan memastikan kepentingan nasional dalam berbagai bidang. Hasil dari kunjungan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi, keamanan nasional, dan peran Indonesia di panggung internasional





