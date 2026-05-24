Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Kembali Pasal 33 UU 1945, Dianggap Anak divisão Ekonomi Nasional

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali Pasal 33 UU 1945, yang dinilai merupakan "cetak biru" ekonomi bangsa Indonesia. Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat arah ekonomi nasional agar lebih berpihak kepada rakyat. LSM Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai penegasan tersebut selaras dengan semangat ekonomi berdikari dan penguatan kedaulatan nasional. Ketua Umum LMND, Isnain Mukadar, mengatakan penegasan tersebut menjadi momentum untuk mengembalikan arah pembangunan nasional pada prinsip ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UU) 1945, yang dinilai merupakan "cetak biru" ekonomi bangsa Indonesia, namun terdapat ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia, seperti kebocoran kekayaan nasional, serta lemahnya kontrol negara pada sejumlah sektor strategis.

LSM Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mendukung kebijakan ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat dan menekankan pentingnya melakukan persidangan umum guna mengembalikan arah pembangunan nasional pada prinsip ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Mereka juga mendesak pemerintah untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam, hilirisasi industri, pengawasan ekspor komoditas strategis, dan pemberantasan mafia tambang dan mafia tanah.

Selain itu, LMND mendorong pemerintah untuk menjalankan UUD 1945 secara konsisten dalam kebijakan ekonomi nasional, untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh rakyat





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presiden Prabowo Subianto DPR RI Pasal 33 UUD 1945 Eksekutif Pembangunan Nasional Senjata Ekonomi Rakyat Jakarta Berdikari Lembaga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LM

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Saat Presiden Bercanda soal Nama Kapolri dan Panglima TNI: Jadi Bisa Dipanggil Prabowo SubiantoPresiden Prabowo Subianto berkelakar tentang namanya hingga nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kebumen.

Read more »

Presiden Prabowo Subianto Berkelakar Soal Reshuffle Menteri Koordinator Bidang PanganPresiden Prabowo Subianto berkelakar soal reshuffle Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan setelah mengetahuinya salah memberikan informasi tentang nama desa lokasi acara di Kebumen/Jawa Tengah

Read more »

Presiden Prabowo Subianto Pantau Penanahan Raya di Tambak BUBK Kebumen, Merapatkan folklok LokalMelansir dari JPNN, Presiden Prabowo Subianto melakukan panen raya di tambak BUBK Kebumen, Desa Tegalreno, Ladang, Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5). Beliau berkeliling menggunakan mobil maung putih, menyapa warga sekitar, lalu melakukan panen bersama para petani udang. Prabowo menekankan bahwa tambak BUBK sudah beroperasi selama tiga tahun dan saat ini mempekerjakan 650 orang lokal, dengan hasil panen tertinggi mencapai 40 ton udang per hektare.

Read more »

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mendukung penegasan presiden Prabowo Subianto soal Pasal 33 UUD 1945Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyatakan dukungan mereka untuk penegasan Presiden Prabowo Subianto soal Pasal 33 UUD 1945. Ini momentum untuk mewujudkan ekonomi berdikari dan kedaulatan nasional yang berpihak pada rakyat.

Read more »