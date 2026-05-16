Presiden Prabowo Subianto Resmikan Museum Burujuh di Jawa Timur, Sebut Istimewa &'Dedakura'

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri prosesi peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026). Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Kabupaten Nganjuk pada Sabtu, 16 Mei 2026. Museum ini didirikan sebagai bentuk penghormatan negara atas perjuangan Marsinah dalam membela hak-hak kaum buruh yang terpinggirkan.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto , menghadiri prosesi peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur , pada Sabtu (16/5/2026). (tangkap layar) Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Kabupaten Nganjuk pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Museum ini didirikan sebagai bentuk penghormatan negara atas perjuangan Marsinah dalam membela hak-hak kaum buruh yang terpinggirkan. Dalam pidato sambutannya, Prabowo menekankan bahwa kehadiran museum ini merupakan bentuk dedikasi negara terhadap sejarah perjuangan kaum buruh di Indonesia. Ia mengawali pidatonya dengan mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur atas kedamaian yang dirasakan bangsa Indonesia saat ini.

"Kita bersyukur atas segala karunia, kebaikan, kesehatan, dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita sebagai bangsa dan sebagai manusia. Kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan peresmian sebuah museum yang didedikasikan untuk mengingat perjuangan buruh," ujar Prabowo. Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut pembangunan museum yang mengangkat tema perjuangan buruh ini sebagai sesuatu yang istimewa dan kemungkinan besar menjadi salah satu yang pertama di dunia.

"Ini adalah saya kira peristiwa yang langka, mungkin di seluruh dunia belum pernah ada museum buruh seperti ini. Luar biasa. Jadi rupanya mungkin di seluruh dunia baru sekarang ada museum buruh," kata Prabowo. Bagi Prabowo, sosok Marsinah bukan sekadar tokoh lokal, melainkan simbol keberanian bagi mereka yang terpinggirkan.

"Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang, seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh," jelasnya





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prabowo Subianto Museum Burujuh Marsinah Jawa Timur Perjuangan Buruh Keadilan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presiden Prabowo Subianto: 'Tersebutkan, Kita Perlu Uang Berapa untuk Perbaiki 10.000 Puskesmas?'Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). Presiden Prabowo Subianto mengatakan setidaknya butuh Rp 20 triliun untuk memperbaiki atau merenovasi 10.000 puskesmas di Indonesia yang belum pernah diperbaiki sejak era Presiden kedua RI, Soeharto. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang kembali menyelamatkan kekayaan negara sebesar Rp 10,2 triliun.

Read more »

Presiden Prabowo Subianto Sumbang Sapi Kurban Berbobot 900 Kg dari Peternak Lokal BatangPresiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbangkan hewan kurban berupa sapi berbobot 900 kilogram (kg)

Read more »

Hari Ini Presiden Prabowo Bakal Resmikan Museum Marsinah di Nganjuk Jawa TimurPresiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (Jatim) hari ini (16/5). Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan Museum Marsinah

Read more »

Presiden Prabowo Subianto tiba untuk peresmian Museum dan Rumah Singgah MarsinahPresiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah yang dibangun untuk merekam kisah hidup dan perjuangan tokoh buruh. Ia tiba di lokasi sekitar pukul 08.58 WIB, disambut oleh masyarakat sekitar.

Read more »