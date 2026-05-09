Presiden Prabowo Subianto Pilih Empat ekor Sapi Jumbo untuk Disalurkan ke Sulawesi Barat

Presiden Prabowo Subianto telah memilih empat ekor sapi jumbo dengan berat rata-rata 1 ton untuk disalurkan ke sejumlah daerah di Sulawesi Barat. Para peternak lokal dipercaya memasok sapi yang berkualitas dengan harga di atas Rp 100 juta. Sapi-sapi ini telah dipilih sejak era Presiden Joko Widodo hingga pemerintahan Prabowo. Tradisi ini telah berlangsung selama 10 tahun berturut-turut.

Empat ekor sapi jumbo berbobot rata-rata 1 ton dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk disalurkan ke sejumlah daerah di Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Tahun ini, sebanyak empat ekor sapi berbobot rata-rata 1 ton dipilih untuk disalurkan ke sejumlah daerah di Sulbar.

Tradisi pembelian sapi kurban Presiden dari Polewali Mandar bahkan telah berlangsung selama 10 tahun berturut-turut sejak era Presiden Joko Widodo hingga pemerintahan Prabowo. Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud mengapresiasi para peternak lokal yang kembali mampu menghadirkan sapi kurban berkualitas hingga dipilih Presiden RI. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya mengangkat nama daerah, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan peternak sapi di Polewali Mandar. Para peternak yang terpilih memilih sapi unggulan seperti limosin, simental, hingga berangus.

Masing-masing sapi dibeli dengan harga di atas Rp 100 juta. Sapi pertama, Bagong, jenis limosin berusia 3,5 tahun dengan bobot mencapai 1.150 kilogram. Sapi terakhir, Arjuna, jenis simental berusia 4,5 tahun dengan bobot 960,3 kilogram. selanjutnya ada sapi bernama Bima jenis simental berusia lima tahun dengan bobot 1.053 kilogram. Sapi milik H. Iskandar Ngani dari Desa Sugihwaras itu direncanakan disalurkan ke Masjid Jami Tanro, Kabupaten Polewali Mandar.

Sapi ketiga bernama Blecki, jenis berangus berusia empat tahun dengan bobot 1.011 kilogram. Sapi milik Muhammad Yusuf asal Dusun Jogja Baru, Desa Bumimulyo tersebut akan dibawa ke Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Keempat, sapi keempat bernama Arjuna, jenis simental berusia 4,5 tahun dengan bobot 960,3 kilogram. Sapi milik Andrian Henri Prayoga asal Dusun Jombang, Desa Sugihwaras itu direncanakan dikirim ke Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa.

Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Polewali Mandar, Mohammad Jumadil mengatakan, empat sapi tersebut terpilih setelah melalui proses seleksi ketat dari total 20 peserta. Para inseminator di Polewali Mandar menjadi ujung tombak lahirnya sapi-sapi berkualitas. Melalui pembinaan peternak, Polewali Mandar mempertahankan tradisi sebagai pemasok sapi kurban Presiden selama 10 tahun berturut-turut. Dikutip dari liputan6.com/fauzan





