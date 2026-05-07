Presiden Prabowo Subianto Perkuat Sinergi ASEAN di KTT ke-48 Cebu Filipina

Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ASEAN ke-48 di Filipina dengan fokus utama pada stabilitas kawasan, ketahanan energi, dan penguatan ekonomi melalui forum BIMP-EAGA.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto , telah melakukan kunjungan diplomatik penting ke Kota Cebu, Filipina , dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2026.

Kedatangan Kepala Negara di Cebu pada pukul 13.48 waktu setempat disambut dengan kemeriahan yang luar biasa, mencerminkan hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan Filipina. Proses penyambutan dimulai dengan penampilan tarian tradisional khas Filipina yang artistik, diikuti dengan sesi jabat tangan antara Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah Filipina.

Suasana hangat semakin terasa ketika Presiden tiba di hotel tempat menginap, di mana dua anak Indonesia yang mengenakan pakaian adat tradisional berdiri dengan rapi untuk memberikan rangkaian bunga sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang kepada pemimpin mereka. Tidak hanya itu, kehadiran para menteri dari Kabinet Merah Putih yang telah tiba lebih awal di Cebu turut memberikan dukungan penuh bagi agenda kenegaraan ini.

Antusiasme yang luar biasa juga ditunjukkan oleh komunitas diaspora Indonesia di Cebu, yang dengan penuh semangat menyambut kedatangan Presiden. Beberapa warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tersebut bahkan mendapatkan kesempatan langka untuk bersalaman dan berbincang singkat dengan Presiden Prabowo, yang menunjukkan kedekatan emosional antara pemimpin negara dengan rakyatnya di mana pun mereka berada.

Agenda utama dalam KTT ke-48 ASEAN yang mengusung tema 'Navigating Our Future Together' ini adalah pembahasan mendalam mengenai ketahanan energi dan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan informasi dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Presiden Prabowo akan mendorong penguatan kolaborasi antara negara-negara anggota ASEAN guna memastikan ketersediaan energi yang stabil dan berkelanjutan. Isu ketahanan energi menjadi sangat krusial mengingat fluktuasi harga energi global dan transisi menuju energi terbarukan yang sedang berlangsung.

Presiden menekankan bahwa koordinasi yang solid antarnegara anggota akan mampu memitigasi risiko krisis energi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kawasan. Selain masalah energi, fokus utama lainnya adalah merespons berbagai dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Persaingan kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik menuntut ASEAN untuk tetap solid, netral, dan mampu menjaga stabilitas keamanan agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan global. Prabowo menginginkan agar ASEAN menjadi jangkar stabilitas yang mampu mengelola ketegangan melalui dialog diplomatik yang konstruktif dan inklusif.

Selain menghadiri pertemuan utama KTT ASEAN, Presiden Prabowo juga dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam KTT Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area atau yang lebih dikenal sebagai BIMP-EAGA. Forum ini merupakan instrumen strategis yang sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan kerja sama ekonomi di subkawasan ASEAN, khususnya di wilayah timur. Melalui BIMP-EAGA, Indonesia bersama tiga negara tetangganya berupaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan arus perdagangan lintas batas, serta mempromosikan investasi di sektor-sektor potensial.

Presiden Prabowo memandang bahwa penguatan ekonomi di subkawasan akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. Fokus pada konektivitas bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga mencakup kemudahan regulasi perdagangan dan penguatan kerja sama di sektor pariwisata serta sumber daya alam. Dengan memperkuat BIMP-EAGA, diharapkan wilayah timur ASEAN dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu bersaing di kancah internasional.

Secara keseluruhan, kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Cebu ini merupakan langkah strategis dalam menjalankan visi diplomasi luar negeri Indonesia yang aktif dan berpengaruh. Dengan membawa semangat Kabinet Merah Putih, Presiden berupaya memastikan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai anggota, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam mencapai tujuan bersama ASEAN. Upaya menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini membutuhkan kepemimpinan yang tegas namun tetap mengutamakan konsensus dan kerja sama.

Pertemuan para pemimpin ASEAN ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan konkret yang dapat diimplementasikan untuk menjaga stabilitas politik, memacu pertumbuhan ekonomi, serta mempererat kerja sama strategis di berbagai sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan teknologi digital. Kehadiran Presiden Prabowo di Filipina menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk menjaga perdamaian dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara demi masa depan generasi mendatang yang lebih baik dan sejahtera





