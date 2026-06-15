Presiden Prabowo Subianto Pengesahkan UU 3/2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban telah resmi diundangkan menggantikan regulasi sebelumnya. UU ini memperluas ruang lingkup perlindungan, memperkuat kewenangan LPSK, dan menciptakan mekanisme baru seperti Victim Impact Statement untuk meningkatkan keadilan bagi korban.

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Pengesahan regulasi ini menandai langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

UU ini menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diamendemen melalui UU Nomor 31 Tahun 2014. Proses pengesahan diinisiasi oleh Komisi XIII DPR RI dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada 21 April 2026 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 20 Mei 2026. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik pengesahan undang-undang ini sebagai tonggak historis dalam upaya negara memberikan perlindungan yang lebih komprehensif.

Ketua LPSK, Achmadi, menyatakan bahwa kehadiran UU 3/2026 menguatkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada saksi, korban, pelapor, informan, saksi pelaku, dan ahli dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Salah satu perubahan signifikan adalah penyertaan informan sebagai subjek yang berhak mendapat perlindungan. Selain itu, konsep perlindungan juga diperluas dengan pengaturan tentang situasi khusus yang memungkinkan pemberian perlindungan meski tidak ada ancaman langsung meskipun ancaman terhadap keselamatan jiwa tetap ada.

Secara kelembagaan, UU ini memperkuat LPSK dengan mengizinkan pembentukan perwakilan di daerah sesuai kebutuhan. Hal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan dan memudahkan akses masyarakat terhadap program perlindungan. Pasal 25 Ayat 1 secara tegas menegaskan bahwa LPSK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Kewenangan LPSK juga diperluas mencakup pengelolaan rumah aman, fasilitas perlindungan, pemulihan korban, relokasi terlindung, pembentukan satuan tugas khusus, hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum di semua tahap proses peradilan pidana. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan baru untuk memfasilitasi Victim Impact Statement (VIS), yaitu kesempatan bagi korban untuk menyampaikan dampak tindak pidana yang they alami di hadapan persidangan. Mekanisme VIS diharapkan dapat memperkuat pemenuhan hak korban dan meningkatkan akses keadilan.

Selain itu, regulations mengatur pemanfaatan dana abadi korban sebagai instrumen pembiayaan kompensasi dan pemulihan korban secara berkelanjutan. Peran pemerintah pusat dan daerah juga didefinisikan dengan jelas, starting dari penyusunan kebijakan, dukungan anggaran, penyediaan layanan kesehatan, hingga layanan pemulihan psikologis untuk korban. Menurut Achmadi, penguatan kelembagaan harus diiringi dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar sistem perlindungan dapat berjalan optimal menghadapi kompleksitas tindak pidana yang terus berkembang. Kolaborasi antara LPSK, pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci.

Implementasi UU 3/2026 memerlukan sejumlah peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Lembaga agar berbagai ketentuan dapat diterapkan secara efektif di lapangan. LPSK berharap dengan hadirnya undang-undang ini, masyarakat menjadi lebih berani melapor dan hak-hak semua pihak terlindungi secara maksimal. Peraturan pelaksana akan menjadi instrumen operasional yang menerjemahkan norma ke dalam praktik yang lebih konkrit, konsisten, dan terukur





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