Presiden Prabowo Subianto: Pedih, Praktik Manipulasi Perdagangan dan Laporan Ekspor Sudah Berlagsung Sampai 34 Tahun, Rugikan RI USD 908 Miliar

Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengungkap praktik manipulasi perdagangan dan pelaporan ekspor yang sudah berlagsung hingga 34 tahun. Praktik curang itu telah merugikan Indonesia hingga mencapai USD 908 miliar atau Rp 15.400 triliun dalam kurun 1991 hingga 2024. Pidato itu terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Ia mengungkap praktik manipulasi perdagangan dan pelaporan ekspor yang sudah berlagsung hingga 34 tahun, yang telah merugikan Indonesia hingga mencapai USD 908 miliar atau Rp 15.400 triliun.

Pidato itu terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Prabowo Klaim Pembentukan BUMN Ekspor Bisa Selamatkan Kebocoran Negara Capai Rp 2.653 Triliun per Tahu





