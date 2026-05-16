Presiden Prabowo Subianto Meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, dan Berbagi Optimisme Kebangkitan Ekonomi Nasional

Presiden Prabowo Subianto menghadiri prosesi peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026). Ia meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk untuk memperkuat optimisme kebangkitan ekonomi nasional. Presiden juga membahas tentang krisis energi global yang disebabkan oleh konflik di Selat Hormuz dan peran Indonesia sebagai pemberi solusi untuk negara-negara lain.

Konflik di Selat Hormuz menyebabkan krisis energi global yang berdampak pada kelangkaan pasokan bahan baku pupuk dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidato sambutannya saat meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Ia menekankan pentingnya mengelola kekayaan alam Indonesia demi kepentingan rakyat banyak sebagai kunci kekuatan bangsa. Penutupan Selat Hormuz, yang merupakan jalur bagi 20 persen pasokan BBM dunia, telah berdampak sistemik pada krisis energi dan kelangkaan bahan baku pupuk global.

Namun, di tengah situasi sulit tersebut, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia justru tampil sebagai pemberi solusi. Menurut Presiden, langkah cepat pemerintah dalam membenahi sektor pertanian telah membuahkan hasil, di mana Indonesia kini mulai dilirik oleh negara-negara lain untuk memasok beras. Presiden berpesan agar bantu semua negara yang kesulitan. Presiden bertekad, percaya, dan yakin bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, Indonesia akan bangkit





Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri prosesi peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026). Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Kabupaten Nganjuk pada Sabtu, 16 Mei 2026. Museum ini didirikan sebagai bentuk penghormatan negara atas perjuangan Marsinah dalam membela hak-hak kaum buruh yang terpinggirkan.

