Presiden Prabowo Subianto Meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan, Gorontalo

Presiden Prabowo Subianto meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan , Kota Gorontalo , Provinsi Gorontalo, Sabtu (9/5/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden/aa. Jakarta (ANTARA) - Sejumlah istri nelayan senang Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) membawa perubahan nyata untuk masyarakat pesisir dengan menghadirkan fasilitas penunjang produksi seperti pabrik es , fasilitas kuliner , ruang genset , hingga perbengkelan yang mendukung aktivitas nelayan sehari-hari.

Hal itu disampaikan disela-sela kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan, Dumbo Raya, Gorontalo, Sabtu (9/5). Sebagaimana keterangan yang diterima, Minggu, mereka mengaku bersyukur karena Leato Selatan menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian langsung dari pemerintah. Fatra Ismail, Marlena, Yusran Gaigo, Mardia Arif, dan Hartati Marjuk dengan kompak menyampaikan rasa bahagia atas perubahan yang mulai dirasakan sejak KNMP Leato Selatan berdiri.

Para istri nelayan itu menyebut program KNMP telah membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat pesisir. Berbagai fasilitas penunjang kini mulai tersedia demi meningkatkan kesejahteraan nelayan serta keluarga. Mardia Arif, salah satu istri nelayan, menyebutkan sejumlah fasilitas yang sudah hadir antara lain bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang terintegrasi dengan KNMP, pabrik es, fasilitas kuliner, ruang genset, hingga perbengkelan yang mendukung aktivitas nelayan sehari-hari.

“Sudah ada bangunan Koperasi Merah Putih, KNMP. Ada fasilitas pabrik es, ada kuliner, ada ruang genset. Perbengkelan,” ucap Mardia. Pada kesempatan itu, para ibu mengaku sangat tersentuh dengan perhatian Prabowo terhadap kehidupan nelayan.

Mereka menyampaikan terima kasih, berharap program ini bisa terus berlanjut dan memberi dampak lebih besar bagi kesejahteraan warga. Mereka berharap keberadaan KNMP dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi perempuan di kawasan pesisir untuk ikut berkembang dan memiliki aktivitas produktif.

“Harapan kami, ke depannya kami semua, ibu-ibu, punya fasilitas, punya partisipasi, punya peningkatan, ke depannya, ibu-ibu punya kegiatan,” kata Mardia dan ibu-ibu nelayan lainnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada para nelayan di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu (9/5), Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para nelayan yang setiap hari menghadapi risiko besar di laut demi menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

