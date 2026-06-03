Presiden Prabowo Subianto Mengungkap Alasan Pencopotan Pejabat BGN

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan di balik pencopotan sejumlah pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dirinya menerima laporan terkait kekurangan, kejanggalan, dan dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan program di lingkungan BGN.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan di balik pencopotan sejumlah pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dirinya menerima laporan terkait kekurangan, kejanggalan, dan dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan program di lingkungan BGN.

Prabowo mengingat pesan almarhum ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, yang menekankan agar dirinya berpihak kepada rakyat saat menghadapi kebimbangan dalam mengambil keputusan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang menyalahgunakan amanah rakyat. Prabowo menyatakan siap memperkuat lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum demi memastikan program berjalan sesuai tujuan. Ia juga mengingatkan bahwa uang rakyat tidak boleh dicuri dan tidak ada pengecualian.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara 'Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition' di Sentul International Convention Center (SICC), Rabu (3/6). Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat senior dan tokoh masyarakat. Prabowo mengatakan bahwa keputusan mengganti sejumlah pejabat bukan perkara mudah, tetapi ia harus mengingatkan pesan almarhum ayahnya. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus berpihak kepada rakyat dan tidak boleh membiarkan penyelewengan dalam pelaksanaan program.

Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang menyalahgunakan amanah rakyat. Ia menyatakan siap memperkuat lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum demi memastikan program berjalan sesuai tujuan. Ia juga mengingatkan bahwa uang rakyat tidak boleh dicuri dan tidak ada pengecualian. Prabowo mengatakan bahwa ia tidak mau uang rakyat dicuri dan tidak mau ada penyelewengan dalam pelaksanaan program.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus berpihak kepada rakyat dan tidak boleh membiarkan penyelewengan dalam pelaksanaan program. Ia menyatakan siap memperkuat lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum demi memastikan program berjalan sesuai tujuan. Ia juga mengingatkan bahwa uang rakyat tidak boleh dicuri dan tidak ada pengecualian. Prabowo mengatakan bahwa ia tidak mau uang rakyat dicuri dan tidak mau ada penyelewengan dalam pelaksanaan program.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus berpihak kepada rakyat dan tidak boleh membiarkan penyelewengan dalam pelaksanaan program. Ia menyatakan siap memperkuat lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum demi memastikan program berjalan sesuai tujuan. Ia juga mengingatkan bahwa uang rakyat tidak boleh dicuri dan tidak ada pengecualian. Prabowo mengatakan bahwa ia tidak mau uang rakyat dicuri dan tidak mau ada penyelewengan dalam pelaksanaan program.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus berpihak kepada rakyat dan tidak boleh membiarkan penyelewengan dalam pelaksanaan program. Ia menyatakan siap memperkuat lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum demi memastikan program berjalan sesuai tujuan. Ia juga mengingatkan bahwa uang rakyat tidak boleh dicuri dan tidak ada pengecualian





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presiden Prabowo Subianto Pencopotan Pejabat BGN Kekurangan Kejanggalan Dugaan Penyelewengan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kejagung Benarkan Geledah Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan HindayanaPenggeledahan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pencopotan terhadap Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.

Read more »

Dicopot dari Kepala BGN, Dadan Hindayana Ucapkan Terima Kasih pada PrabowoMenurut Dadan, perombakan pimpinan BGN merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Read more »

Dicopot dari Kepala BGN, Dadan Hindayana Ucap Terima Kasih ke PrabowoMenurut Dadan, perombakan pimpinan BGN merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Read more »

Presiden Prabowo Subianto Hadiri Acara Konsolidasi Program MBG, Tiga Mantan Pimpinan BGN DitahanPresiden Prabowo Subianto menghadiri acara konsolidasi pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari seluruh penjuru Indonesia pada saat tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) ditahan oleh Kejaksaan Agung. Ia memberikan pengarahan mengenai program MBG dan mengungkapkan sedihnya akibat penggantian mantan pimpinan BGN. Ia mendapatkan laporan mengenai kekurangan, kejanggalan, dan indikasi penyelewengan dalam penyelenggaraan MBG oleh pimpinan BGN sebelumnya. Ia menekankan bahwa MBG merupakan upaya pemerintah untuk memastikan pemenuhan gizi anak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nasional.

Read more »