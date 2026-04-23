Presiden Prabowo Subianto Menerima Laporan Rencana Pembangunan Fasilitas Olahraga Nasional dari Menpora Erick Thohir

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melaporkan rencana pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Tim Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan ini juga mencakup apresiasi kepada atlet dan pelatih serta hasil program deregulasi di Kemenpora.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir , baru-baru ini menyampaikan laporan penting kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana strategis pembangunan fasilitas olahraga nasional . Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, menandai komitmen kuat pemerintah untuk memajukan olahraga Indonesia.

Erick Thohir menjelaskan kepada Presiden mengenai dua proyek utama yang diusulkan: Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Tim Nasional. Kedua fasilitas ini dirancang sebagai pusat pembinaan atlet secara komprehensif, mulai dari usia dini hingga tingkat profesional, dengan tujuan menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan dan berprestasi. Lebih dari sekadar pembangunan fisik, Erick menekankan bahwa proyek ini merupakan investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia Indonesia, khususnya para atlet yang diharapkan menjadi duta bangsa di kancah internasional.

Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat mencerminkan kehebatan dan potensi Indonesia di dunia olahraga. Selain membahas rencana pembangunan fasilitas, Erick Thohir juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dari para atlet, pelatih, dan seluruh tim yang telah berjuang di SEA Games 2025 dan ASEAN Para Games 2026. Ucapan terima kasih ini ditujukan secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto atas bonus yang telah diberikan kepada para peraih medali.

Bonus tersebut tidak hanya berupa penghargaan finansial, tetapi juga disertai dengan program literasi finansial yang bertujuan untuk membekali para atlet dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola keuangan mereka dengan bijak, sehingga dapat menjadi tabungan untuk masa depan yang lebih baik. Erick Thohir menegaskan bahwa perhatian Presiden terhadap kesejahteraan atlet merupakan bentuk dukungan nyata dan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan olahraga di Indonesia.

Lebih lanjut, Erick Thohir juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, atas dukungan konsisten mereka dalam mendorong kemajuan olahraga nasional. Dukungan dari kedua pejabat ini sangat penting dalam memastikan kelancaran koordinasi dan implementasi program-program Kemenpora. Sebelumnya, Erick Thohir telah bertemu dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menyampaikan laporan kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pertemuan tersebut membahas secara mendalam capaian program jangka panjang Kemenpora, termasuk evaluasi prestasi olahraga pasca SEA Games 2026 dan ASEAN Para Games 2026. Selain itu, Erick Thohir juga melaporkan hasil program deregulasi yang telah dilakukan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Program deregulasi ini berhasil menyederhanakan 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga menjadi hanya empat peraturan, yang secara signifikan mengurangi kompleksitas regulasi dan birokrasi di sektor olahraga.

Melalui metode omnibus, deregulasi ini juga berhasil memangkas sekitar 60 persen ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga, dari 1.500 pasal menjadi hanya 600 pasal. Langkah deregulasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan regulasi yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan dunia olahraga. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyambut baik kebijakan deregulasi yang dilakukan oleh Erick Thohir, dan menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa deregulasi merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menghapus tumpang tindih aturan dan menyederhanakan regulasi, sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap deregulasi yang dilakukan oleh Erick Thohir di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Beliau berharap bahwa deregulasi ini dapat meningkatkan efektivitas program-program Kemenpora, mempercepat pembinaan atlet, serta memperkuat industri olahraga nasional.

Dengan regulasi yang lebih sederhana dan efisien, diharapkan para pelaku olahraga dapat lebih fokus pada pengembangan prestasi dan peningkatan kualitas olahraga di Indonesia. Komitmen pemerintah untuk memajukan olahraga Indonesia tidak hanya terbatas pada pembangunan fasilitas dan deregulasi regulasi, tetapi juga mencakup peningkatan kesejahteraan atlet, pembinaan karakter, dan pengembangan industri olahraga yang berkelanjutan. Erick Thohir dan jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk terus bekerja keras dan berinovasi dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara olahraga yang berprestasi dan disegani di dunia





