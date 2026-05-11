Presiden Prabowo Subianto mendukung konektivitas di Pulau Miangas, Sulawesi Utara

Dalam kunjungan kerja ke Miangas, Sulawesi Utara, Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya penguatan konektivitas di wilayah terluar untuk mendukung aktivitas sehari-harinya masyarakat.

PRESIDEN menyoroti konektivitas di salah satu pulau terluar di Indonesia, yakni Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Dalam kunjungan kerja ke Miangas pada Sabtu, 9 Mei 2026, Prabowo menyampaikan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar.

Menurut Prabowo, konektivitas komunikasi bukan sekadar fasilitas tambahan, tetapi merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus bagian dari pertahanan dan kedaulatan negara. Karena itu, pemerintah memberikan bantuan berupa ratusan unit layanan internet satelit Starlink, perangkat telepon genggam, modem Internet, hingga dukungan pengembangan base transceiver station (BTS). Kepala Negara menyatakan wilayah terluar harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai.

menyebut, 'Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada menteri, ibu Meutya (Hafid) sini, Ibu Meutya adalah Menteri Komunikasi dan Digital, dan beliau akan memberi handphone, ada Starlink, dan handphone untuk semua kepala keluarga.

' Penguatan jaringan komunikasi di Pulau Miangas itu, tulis Sekretariat Presiden, diharapkan bisa mendukung berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari, mulai dari sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah yakin bahwa akses internet dan telekomunikasi yang lebih kuat dapat membuka peluang pengembangan ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Selain itu, akses komunikasi yang lebih stabil juga dinilai penting dalam mendukung komunikasi darurat di wilayah perbatasan.





Prabowo Janji Bangun Desa Nelayan di Miangas, Instruksikan ke Menteri Sakti: Awas, Nanti Saya CekPresiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan membangun desa nelayan di Pulau Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Prabowo Janji Perkuat Jaringan Telekomunikasi hingga Beri Handphone dan Starlink untuk Warga MiangasPresiden Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat jaringan telekomunikasi di Pulau Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Selatan.

Presiden Prabowo Subianto Rencanakan Bangun Desa Nelayan Modern di Miangas, Sulawesi UtaraPresiden Prabowo Subianto berencana membangun desa nelayan modern di Miangas, Sulawesi Utara, sebagai bagian dari program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan di wilayah perbatasan.

Prabowo Subianto Tiba di Pulau Miangas dengan Sejumlah Perwira Tinggi, Hibur Warga dengan Lagu-lagu NegaraPresiden Prabowo Subianto, saat berkunjung ke Pulau Miangas, Sulawesi Utara dan bernyanyi bersama warga dan pejabatnya.

